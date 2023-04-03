Кремль начал подготовку к Параду Победы 9 мая

Генеральная репетиция Парада победы состоится 7 мая, 9 мая традиционно запланирован сам парад на Красной площади, сообщил Кремль. Он открыл аккредитацию журналистов на мероприятие. Заявки принимаются до 12 апреля от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла.

В 2022 году парад на Красной площади продлился час, в нем задействовали 11 тыс. человек и 131 образец вооружения. На также церемонию пригласили участников военной операции на Украине. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды. На него не приглашали никого из лидеров других стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Размышления у парадного расчета».