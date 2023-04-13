Песков не исключил участия бойцов военной операции на Украине в параде Победы на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих, задействованных в военной операции на Украине, в параде Победы на Красной площади 9 мая теоретически возможно. Он добавил, что обсуждать еще рано. Господин Песков также отказался назвать, кто из международных лидеров получил приглашение на парад на Красной площади.

«Теоретически могут. Все детали (позже — "Ъ"). Пока рано, пока вам ничего не скажу»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Дмитрий Песков не ответил на вопрос агенства о том, кто из зарубежных лидеров получил приглашение на парад Победы и может приехать на него. Господин Песков отметил, что подготовка парада пока продолжается. «Мы вовремя сообщим»,— добавил он.

В 2022 году парад на Красной площади продолжался час. На него пригласили участников военной операции на Украине. Лидеров других стран не приглашали. 3 апреля Кремль сообщил о начале подготовки парада в 2023 году.

Олеся Павленко