В Оренбурге задержали подозреваемого по делу о гибели ребенка из-за нападения собак

В Оренбурге задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) мэрии Анатолия Байкарова. Он подозревается по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«По результатам обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу»,– говорится в сообщении.

Бездомные собаки напали на ребенка 16 апреля в районе гаражного кооператива на ул. Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, а также по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Кроме того, глава Оренбурга Сергей Салмин поручил подготовить законодательные поправки на тему решения проблемы бездомных животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Администрация города сообщила, что сотрудники АНО «Мы нашли вам друга» обнаружили стаю бродячих псов на ул. Кольцевой: «В этой стае три собаки были с бирками, не подлежат изъятию и должны жить в привычной среде обитания». Остальных животных специалисты забрали и вернут на место обитания через три недели после стерилизации и установки бирки.

Ани Айвазян