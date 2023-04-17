В Оренбурге отловлена только часть собачьей стаи, растерзавшей ребенка

Сотрудники специализированной организации АНО «Мы нашли вам друга» обнаружили стаю бродячих псов на ул. Кольцевой в Оренбурге, где после нападения бездомных животных погиб ребенок. В этой стае три собаки были с бирками, не подлежат изъятию и должны жить в привычной среде обитания, сообщает администрация города.

«Четыре небиркованные особи специалисты забрали – в соответствии с нормами все того же федерального закона после совершения всех необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания после стерилизации и установки бирки»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

При этом чиновники признали факты неоднократных обращений горожан в связи с агрессией бездомных животных на ул. Кольцевой. Они утверждают, что представители подрядчика выезжали по этому адресу и забирали безнадзорных животных на передержку. По истечению срока животных выпускали на волю.

Также, по информации мэрии, ранее правительство и губернатор Оренбуржья «направляли инициативы о расширении полномочий муниципалитетов, введении обязательной регистрации и учета домашних животных, ответственности хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу, критериях определения степени агрессивности собак и пр.». Однако до настоящего времени инициативы не были поддержаны.

В связи с этим глава Оренбурга обязал подчиненных «подготовить очередное обращение и законодательную инициативу», отмечают в администрации. По информации чиновников, численность бродячих собак в городе превышает шесть тыс. особей.

В текущем году на их отлов и стерилизацию Оренбург получил 2,5 млн руб. из областного бюджета. На эту сумму заключены три муниципальных контракта. В рамках их исполнения в городе отловлено около 190 особей.

Кроме того, в министерство сельского хозяйства региона было направлено письмо с просьбой дополнительно выделить 5 млн руб. на отлов и стерилизацию собак в Оренбурге. Также на сегодняшний день разработан проект муниципального приюта для безнадзорных животных. Он проходит госэкспертизу.

Приют предполагается построить на участке площадью 8,3 тыс. кв. м. Он располагается в районе ул. Амурской в Оренбурге. В него планируется помещать на карантин новых отловленных животных. Помимо прочего, на его территории будут содержаться кошки и собаки, которым необходимы ветеринарный контроль или лечение. Приют будет рассчитан на 500 особей.

В минувшее воскресенье в Оренбурге стая собак напала на мальчика, который вышел на прогулку. Ребенок скончался от полученных травм на месте. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Быстрыкин.

Георгий Портнов