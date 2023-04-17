Глава Оренбурга поручил подготовить законодательные поправки после гибели ребенка из-за нападения собак

Администрация Оренбурга подготовит новое обращение и законодательную инициативу в Госдуму на тему решения проблемы безнадзорных животных. Поручение об этом дал глава Оренбурга Сергей Салмин после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города Оренбурга Фото: Официальный портал города Оренбурга

«Мы проводим всю необходимую работу, направленную на снижение поголовья безнадзорных животных, но не можем выйти за рамки закона. Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства. Однако это не решает проблему по существу: собака не становится лояльной и доброй, она также хочет есть и борется за пропитание»,— сообщил Сергей Салмин.

Обращение и законодательная инициатива будут касаться расширения полномочий муниципалитетов, а также введения обязательной регистрации и учета домашних животных. Кроме того, она будет предлагать ввести ответственность хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу, и установить критерии определения степени агрессивности животных.

Ранее власти региона уже направляли подобные обращения в федеральный центр. Однако инициатива Оренбуржья не была поддержана, ее не утвердили законодательно.

16 апреля собаки напали на ребенка в районе гаражного кооператива на Кольцевой улице в Промышленном районе Оренбурга. Инцидент произошел, когда мальчик находился на прогулке без родителей.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Его расследование взяли на контроль региональная прокуратура, которая также начала проверку по факту случившегося, а также СКР.

Руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман должен будет представить главе центрального аппарата Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования уголовного дела.

Георгий Портнов, Самара