Навел «Ураган» на Первомайск

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела военнослужащего ВСУ Владимира Мамчука, который получил 14-летний срок по приговору Верховного суда ЛНР за то, что с помощью беспилотника навел огонь реактивной системы залпового огня «Ураган» на мирных жителей. По версии обвинения, военнослужащие ВСУ считали их сепаратистами, которых надо уничтожать.
Владимир Мамчук
Фото: СКР
Владимира Мамчука призвали в ВСУ вскоре после начала специальной военной операции — 1 марта 2022 года. Через месяц он был зачислен в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду (войсковая часть А1736), расположенную в украинском Кировограде, где он занял должность оператора беспилотных летательных аппаратов. В середине апреля 2022 года Владимир Мамчук в составе 34-го мотопехотного батальона был отправлен в город Лисичанск, откуда через несколько дней попал в населенный пункт Новотошковское Попаснянского района ЛНР.
Около 11 часов 17 апреля 2022 года, находясь возле дома №3 по ул. Театральная в Новотошковском, солдат Мамчук получил от командира задание произвести разведку в городе Первомайске ЛНР и установить координаты дома №11.
Ранее в ВСУ, говорится в уголовном деле солдата, поступили данные о том, что в доме проживают «люди, настроенные против Украины и поддерживающие Россию», поэтому сепаратисты должны быть уничтожены.
В тот же день в период с 11 до 12 часов солдат, используя квадрокоптер DJI MAVIC 3, находясь на расстоянии 13,6 км от Первомайска, произвел разведку указанного объекта. При этом в доме или возле него, согласно показаниям Владимира Мамчука, данным СКР в присутствии адвоката по назначению, российских военнослужащих или бойцов народной милиции ДНР он не видел.
В полдень координаты здания были переданы командиру подразделения РСЗО «Ураган» ВСУ. Примерно через 45 минут по Театральной улице с расстояния почти 18 км был нанесен удар пятью осколочными снарядами. 23 апреля Владимир Мамчук вместе с другими военнослужащими был захвачен в плен.
Жительница Первомайска рассказала, что она находилась дома, когда возле окна раздался громкий взрыв. После этого пластиковое окно лопнуло, а осколки стекла попали ей в левую ногу и в правый висок. На скорой ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
Вернувшись домой, пострадавшая обнаружила, что в результате обстрела не только выбиты стекла, но и уничтожен телевизор марки Samsung. Следователь сообщил женщине, что в рамках дела она может заявить иск к обвиняемому, но она делать этого не стала.
Другая женщина, получившая в результате обстрела множественные ранения лица, шеи и рук, судиться с солдатом также не пожелала, хотя помимо окон в ее квартире выбило и все двери.
Согласно выводам экспертов, по домам применялись кассетные осколочные снаряды (9М27К), предназначенные для уничтожения живой силы.
Образующиеся при взрыве снарядов осколки значительных повреждений в железобетонных конструкциях не вызывают, но при этом легко поражают людей, которые в том числе укрываются за тонкими конструкциями.
В соответствии с требованием гособвинителя, представлявшего органы Главной военной прокуратуры России, Верховный суд ЛНР признал Владимира Мамчука виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).
Учитывая, что военный полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием, суд назначил не самое суровое наказание, предусмотренное данными статьями,— 14 лет колонии строгого режима.