Навел «Ураган» на Первомайск

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела военнослужащего ВСУ Владимира Мамчука, который получил 14-летний срок по приговору Верховного суда ЛНР за то, что с помощью беспилотника навел огонь реактивной системы залпового огня «Ураган» на мирных жителей. По версии обвинения, военнослужащие ВСУ считали их сепаратистами, которых надо уничтожать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мамчук

Фото: СКР Владимир Мамчук

Фото: СКР

Владимира Мамчука призвали в ВСУ вскоре после начала специальной военной операции — 1 марта 2022 года. Через месяц он был зачислен в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду (войсковая часть А1736), расположенную в украинском Кировограде, где он занял должность оператора беспилотных летательных аппаратов. В середине апреля 2022 года Владимир Мамчук в составе 34-го мотопехотного батальона был отправлен в город Лисичанск, откуда через несколько дней попал в населенный пункт Новотошковское Попаснянского района ЛНР.

Около 11 часов 17 апреля 2022 года, находясь возле дома №3 по ул. Театральная в Новотошковском, солдат Мамчук получил от командира задание произвести разведку в городе Первомайске ЛНР и установить координаты дома №11.

Ранее в ВСУ, говорится в уголовном деле солдата, поступили данные о том, что в доме проживают «люди, настроенные против Украины и поддерживающие Россию», поэтому сепаратисты должны быть уничтожены.

В тот же день в период с 11 до 12 часов солдат, используя квадрокоптер DJI MAVIC 3, находясь на расстоянии 13,6 км от Первомайска, произвел разведку указанного объекта. При этом в доме или возле него, согласно показаниям Владимира Мамчука, данным СКР в присутствии адвоката по назначению, российских военнослужащих или бойцов народной милиции ДНР он не видел.

В полдень координаты здания были переданы командиру подразделения РСЗО «Ураган» ВСУ. Примерно через 45 минут по Театральной улице с расстояния почти 18 км был нанесен удар пятью осколочными снарядами. 23 апреля Владимир Мамчук вместе с другими военнослужащими был захвачен в плен.

Жительница Первомайска рассказала, что она находилась дома, когда возле окна раздался громкий взрыв. После этого пластиковое окно лопнуло, а осколки стекла попали ей в левую ногу и в правый висок. На скорой ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Вернувшись домой, пострадавшая обнаружила, что в результате обстрела не только выбиты стекла, но и уничтожен телевизор марки Samsung. Следователь сообщил женщине, что в рамках дела она может заявить иск к обвиняемому, но она делать этого не стала.

Другая женщина, получившая в результате обстрела множественные ранения лица, шеи и рук, судиться с солдатом также не пожелала, хотя помимо окон в ее квартире выбило и все двери.

Согласно выводам экспертов, по домам применялись кассетные осколочные снаряды (9М27К), предназначенные для уничтожения живой силы.

Образующиеся при взрыве снарядов осколки значительных повреждений в железобетонных конструкциях не вызывают, но при этом легко поражают людей, которые в том числе укрываются за тонкими конструкциями.

В соответствии с требованием гособвинителя, представлявшего органы Главной военной прокуратуры России, Верховный суд ЛНР признал Владимира Мамчука виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).

Учитывая, что военный полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием, суд назначил не самое суровое наказание, предусмотренное данными статьями,— 14 лет колонии строгого режима.

Николай Сергеев