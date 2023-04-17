Песков: перспективы продления зерновой сделки не столь радужные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки «не столь радужные». Нет тенденции к исправлению второй части договоренностей, добавил он. Вторая часть зерновой сделки связана с вывозом российского продовольствия и удобрений.

«Они по-прежнему не столь радужные, к сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению»,— сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о перспективах продления зернового соглашения.

Зерновую сделку Россия и Украина совместно с Турцией и ООН согласовали летом 2022 года. Соглашение предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. По мнению Москвы, препятствия на пути экспорта российской продукции сохраняются и ужесточаются. В последний раз зерновую сделку продлили 18 марта. Согласно заявлениям украинской стороны — на 120 дней, по заверению российской — на 60.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при отсутствии прогресса в этом вопросе РФ задумается о целесообразности зерновой сделки. 13 апреля МИД распространил сообщение для СМИ, в котором указал, что если к 18 мая не будут решены «пять системных проблем» зерновой сделки, то о ее дальнейшем продлении «говорить не приходится».

Среди выдвинутых условий — переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Эрдни Кагалтынов