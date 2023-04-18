Военный комиссар Москвы обещал не отправлять срочников в новые регионы

Все призванные в рамках весенней кампании срочники будут служить в России, заверил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По словам полковника, призывников не будут отправлять в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории РФ. <...> Сразу хочу отметить: в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут»,— сказал господин Локтев ТАСС.

В Москве на службу будет призвано больше 5 тыс. человек. В столице работают 147 призывных комиссий. Военный комиссар отметил, что весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит с 1 апреля до 15 июля. Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они в течение пяти месяцев будут осваивать современную технику. Они получат военно-учетную специальность и будут направлены в войска.

Максим Локтев ранее сообщал, что во время весеннего призыва начнется тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг», если будет принято соответствующее постановление правительства.

Российские власти в апреле меньше чем за неделю приняли поправки о цифровом учете военнообязанных. Теперь по закону цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в личном кабинете, независимо от того, заметил ли ее адресат.

О законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Леонид Уварчев