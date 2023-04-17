На главу миссии Евросоюза в Судане совершено нападение в его резиденции, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, в каком состоянии находится дипломат. Также был обстрелян автомобиль посольства США.

«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной ответственностью суданских властей и обязанностью в соответствии с международным правом»,— написал господин Боррель в Twitter.

По информации Al Arabiya, обстрелу со стороны Сил быстрого реагирования в Хартуме подвергся бронированный автомобиль американского посольства. Никто из дипломатов не пострадал. Утверждается, что было выпущено «около сотни пуль».

Вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования продолжается несколько дней. Конфликт связан со сроками включения Сил быстрого реагирования в вооруженные илы и тем, кто будет главнокомандующим. По подсчетам ООН погибли не меньше 180 человек, пострадали — больше 1,8 тыс. Среди погибших и раненых есть иностранные граждане, а также три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

О столкновениях — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».

Леонид Уварчев