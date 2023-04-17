Спецпред генсека ООН: число погибших в Судане возросло до 180, пострадавших — до 1800

В результате боестолкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) за последние три дня погибли 180 человек, свыше 1800 получили ранения. Об этом сообщает «Аль-Джазира» cо ссылкой на данные спецпредставителя генсека ООН по Судану Фолькера Пертеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

«Ситуация очень сложная, если не невозможная для гуманитарной помощи»,— сказал он.

Боестолкновения продолжаются с 15 апреля. Основные разногласия связаны со сроками включения СБР в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

Среди погибших и раненых есть иностранные граждане, а также три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН. Об их гибели стало известно вчера, 16 апреля. В суданской столице Хартум 15 человек оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии, среди них — россиянка с ребенком.

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