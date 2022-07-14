Михаила Хачатуряна обвинили культурологично

СКР завершил расследование и отправил на утверждение в Генпрокуратуру материалы скандального уголовного дела Михаила Хачатуряна, убитого тремя своими дочерями четыре года назад. В свое время защитники добились возобновления прекращенного в связи со смертью мужчины расследования об истязании собственных детей, сексуальном надругательстве над ними и распространении порнографии. Адвокаты хотели таким образом реабилитировать покойного, исключив домогательства и домашнее насилие из числа возможных мотивов для убийства. Представители дочерей, дело которых об убийстве «зависло» до решения спора о наличии насилия, довольны пока таким исходом, так как, по их мнению, следователи только усилили обвинительную позицию рядом экспертиз, включая довольно редкую — культурологическую. Она подтвердила, что разосланные Хачатуряном подругам своих дочек интимные фото не имеют никакого отношения к искусству, а являются именно откровенным порно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Хачатурян

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru Михаил Хачатурян

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

После ограничения в сроках ознакомления с 21 томом уголовного дела адвокатов семьи покойного Михаила Хачатуряна, о котором недавно сообщал “Ъ”, отправка обвинительного заключения для утверждения в Генпрокуратуру была вопросом нескольких дней. Судя по всему, поставить свою резолюцию или же отправить материалы на дополнительное расследование должен будет первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. На это у него максимально есть 30 дней, но, скорее всего, затягивать процесс он не станет. И есть большая вероятность, что решение вынесут 27 июля, что совпадет с четырехлетней годовщиной убийства Михаила Хачатуряна его тремя дочерями — Крестиной, Ангелиной и не достигшей к тому времени совершеннолетия Марией.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, дело о его убийстве, квалифицированное как совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 105 УК РФ), фактически разделило общество. Сторонники сестер и их покойного отца уже несколько лет спорят о разных подходах к воспитанию, об определении уровня насилия в семье, разрешенных действиях в условиях крайней необходимости и т. д. Дело в отношении сестер было направлено для рассмотрения в суд, однако до приговора не дошло из-за позиции некоторых родственников господина Хачатуряна, которые потребовали продолжить расследование в отношении него, ранее прекращенное в связи со смертью. Речь шла о предполагаемых случаях домашнего насилия, включая сексуальное, которые были квалифицированы как истязание (ст. 117 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).

Как пояснил “Ъ” адвокат одной из дочерей Михаила Хачатуряна Алексей Липцер, такое решение принял Мосгорсуд, постановивший, что до решения вопроса, имело ли место насилие в семье, нельзя разобраться с мотивами преступления. Напомним, что защита дочерей уверяла, что девушки были доведены до отчаяния и расправились с отцом — тираном и извращенцем, спасая не только здоровье, но и собственные жизни, а это квалифицируется как действия в условиях крайней необходимости, исключающие, согласно УК РФ, уголовное преследование. Их оппоненты, в свою очередь, утверждали, что дочки убили папу только из корыстных мотивов, пытаясь скрыть собственные прегрешения, в том числе не согласованный с суровым родителем перерасход по кредитным картам.

При этом господин Липцер не скрывает, что пока доволен тем, как развиваются события. По его мнению, их процессуальные оппоненты, добившись возобновления уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, «сделали себе только хуже». «Следствие подтвердило и так уже установленные факты насилия отца над дочерями целым рядом экспертиз»,— сообщил защитник, по мнению которого противной стороне просто «наивно» было рассчитывать на другие выводы. По некоторым данным, среди проведенных исследований, назначенных следователем, имелась и довольно редкая в уголовных делах подобного рода — культурологическая. Она касалась не действий Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, а «дополнительного» обвинения, выдвинутого СКР по поводу рассылки мужчиной солидного возраста крайне фривольных фотографий на телефоны подруг дочерей, которые сопровождались вопросами о том, как им нравится увиденное. «Экспертиза, проведенная в независимом учреждении, однозначно подтвердила, что данные снимки являются откровенной порнографией, а это ставит крест на любых попытках объяснить их фрагментами фильмов типа "Эмманюэль" или другой разрешенной эротики»,— рассказал “Ъ” близкий к следствию источник.

Между тем один из адвокатов семьи Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили, пытающийся доказать его невиновность, заявил “Ъ”, что сейчас возлагает все надежды на Генпрокуратуру, которая может отказаться утвердить посмертное обвинение и вернуть дело на доследование. По его словам, в материалах СКР нет никаких доказательств вины покойного. Лингвистическая экспертиза весьма бурной переписки отца с дочерями якобы не установила возможности подтверждения на деле высказанных им угроз сексуального насилия. Кроме того, как утверждает господин Чугуашвили, другая экспертиза не смогла дать конкретного ответа, мог ли обвиняемый вообще физиологически совершить сам акт насилия. При этом адвокат, как он говорит, хотел приобщить к делу рецензию к этому исследованию с мнением медиков о том, что такое было невозможно именно физиологически, так как Михаил Хачатурян страдал от избыточного веса, множества хронических заболеваний, а также отсутствия эрекции.

Впрочем, в том случае, если обвинение все же утвердят, в чем, кстати, мало сомневаются даже противники дочерей Михаила Хачатуряна, его направят для рассмотрения по существу в Бутырский райсуд Москвы. Как предполагают все участники возможного процесса, он вряд ли займет более двух месяцев, после чего СКР наконец сможет вернуться к делу о самом убийстве, имея на руках судебное решение о мотиве преступления. Очевидно, что именно оно станет основополагающим в судьбе трех девушек. Пока же предварительное следствие в отношении них продолжается, а по нему, как стало известно “Ъ”, назначены дополнительные экспертизы.

Сергей Сергеев