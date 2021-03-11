Следствие вернулось к отцу сестер Хачатурян

СКР возбудил новое уголовное дело в отношении убитого два с половиной года назад в Москве тремя своими дочерями Михаила Хачатуряна — по факту истязаний и сексуальных домогательств. На этом настаивали сестры погибшего, добившиеся через суд признания предыдущего прекращения расследования незаконным. С помощью нового следствия родные хотят добиться снятия подобных обвинений с убитого и тем самым исключить мотив издевательств как основной при совершении убийства. Впрочем, защита девушек, наоборот, считает, что новое следствие просто еще раз формально подтвердит факты продолжавшегося в течение четырех лет домашнего насилия и создания психотравмирующей ситуации, в которой сестры действовали в рамках необходимой обороны, защищая не только здоровье, но и жизнь.

Как сообщил “Ъ” один из адвокатов сестер Хачатурян, о возбуждении нового уголовного дела в отношении погибшего защите стало известно из собственных, близких к следствию источников. Речь вновь идет об истязании Михаилом Хачатуряном своих детей (ст. 117 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждениях к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).

По некоторым данным, провести соответствующую проверку и принять процессуальное решение было поручено тому же следователю ГСУ СКР, который ранее вел расследование обстоятельств убийства в июле 2018 года Михаила Хачатуряна его дочерями Крестиной, Ангелиной и несовершеннолетней на тот момент Марией. Этот же следователь, как рассказывал “Ъ”, принял решение уже после завершения дела об убийстве прекратить уголовное преследование самого погибшего в связи с его смертью.

Напомним, что сестры убитого через Басманный суд в прошлом году добились признания этого постановления следствия незаконным, фактически обязав СКР заново исследовать эти обстоятельства. Тогда же Мосгорсуд и Бутырский райсуд вернули в прокуратуру для устранения недостатков, делающих невозможным вынесение приговора, материалы уголовных дел в отношении сестер, обвиняемых в убийстве отца. Эти материалы должны были рассматриваться отдельно, так как младшая из девушек была признана экспертами невменяемой на момент преступления, и к ней обвинение просило применить меры медицинского воздействия.

Источники “Ъ” в СКР подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, но от официальных комментариев отказались.

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Липцер заявил “Ъ”, что подтверждения информации о возобновлении расследования еще нет, но если данные окажутся верными, то уже на следующей неделе можно ожидать вызова к следствию для формального признания девушек потерпевшими и проведения других неотложных процессуальных действий. Его коллега Алексей Паршин предположил, что новое расследование займет минимум два-три месяца, так как необходимы будут новые допросы Крестины, Ангелины и Марии, назначение экспертиз, в том числе, возможно, и повторной посмертной психолого-психиатрической самого Михаила Хачатуряна и т. д.

Михаил Хачатурян Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

«Многие доказательства были собраны в рамках предыдущего расследования, но сколько займет новое, предполагать сложно, так как возможны ходатайства со стороны адвокатов сестер погибшего, который сейчас сменил статус с потерпевшего на обвиняемого»,— отметил господин Паршин. Он также подчеркнул, что как он, так и коллеги убеждены: следствие подтвердит виновность Михаила Хачатуряна. При этом он напомнил, что в свое время следователь ГСУ СКР вынес и еще одно постановление о прекращении уголовного дела в отношении погибшего — по статье о распространении порнографии (ст. 242 УК РФ). Однако формально оно не касалось самих сестер Хачатурян — их отец якобы отсылал порноролики одной из подруг девушек, интересуясь потом, как они ей нравятся. И это постановление никто не обжаловал.

Возбуждение уголовного дела по трем статьям УК защита сестер Михаила Хачатуряна, признанных потерпевшими по делу об убийстве, считает несомненным успехом.

Как заявил “Ъ” адвокат Георгий Чугуашвили, представляющий интересы сестер Михаила Хачатуряна, вывод о виновности погибшего был сделан совершенно безосновательно, а само постановление, приобщенное к делу сестер, не раз отменялось. «Михаила фактически признали виновным без приговора как установленный факт, но теперь бремя доказывания в рамках ст. 14 УПК будет лежать на следствии»,— сказал защитник. Он особо отметил, что, по его мнению, у стороны обвинения «нет никаких объективных доказательств» якобы продолжавшихся в течение четырех лет фактов насилия, о котором почему-то никому не было известно. А переписку сестер с подругами адвокат назвал не более чем «показухой» с целью скрыть истинные мотивы преступления.

По его словам, экспертизы о психическом состоянии девушек могут объясняться самим фактом жестокого убийства. «Уверен, что факты истязания или насилия не найдут своего подтверждения»,— заключил господин Чугуашвили, напомнив, что, по мнению родственников, Михаил Хачатурян был убит исключительно по корыстным мотивам — для скрытия фактов растраты денег.

По данным “Ъ”, сами девушки продолжают ждать решения своей судьбы, находясь по отдельности по разным адресам. В качестве меры пресечения им избран запрет определенных действий — общаться между собой, с участниками процесса, с представителями СМИ и т. д. При этом прошлой осенью им сделали одно существенное послабление — разрешили общаться с матерью.

Сергей Сергеев