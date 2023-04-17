Антон Сихарулидзе докатился до президентского поста

Должность президента Федерации фигурного катания России (ФФКР), которой после смерти в конце прошлого года многолетнего главы структуры Александра Горшкова некоторое время руководил ее генеральный директор Александр Коган, занял один из самых ярких отечественных парников Антон Сихарулидзе. В мире российского фигурного катания его назначение встретили с оптимизмом. А источники “Ъ” обращают внимание прежде всего не на политическую карьеру бывшего депутата Госдумы РФ, а на позитивный опыт работы на посту президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый глава ФФКР Антон Сихарулидзе (слева) и гендиректор ФФКР Александр Коган

Фото: ФФККР Новый глава ФФКР Антон Сихарулидзе (слева) и гендиректор ФФКР Александр Коган

Фото: ФФККР

Федерация фигурного катания России сообщила о том, что ее исполком поручил «исполнение полномочий президента ФФККР» вице-президенту структуры Антону Сихарулидзе. С 2010 года президентский пост в ней занимал Александр Горшков, при котором имеющий статус фактически культового для страны вид спорта пережил очередной взлет с точки зрения успешности на международных соревнованиях. Господин Горшков скончался в ноябре прошлого года. После его смерти обязанности президента исполнял генеральный директор ФФКР Александр Коган. В федерации “Ъ” уточнили, что господин Коган «решил сосредоточиться» на функциях гендиректора. Антону Сихарулидзе же в соответствии с уставом ФФКР, чтобы стать абсолютно полноценным президентом, нужно будет избраться на очередной отчетно-выборной конференции организации. Она состоится в 2026 году. Господин Сихарулидзе уже дал понять, что готов «включиться» в процесс выборов.

О том, что он имеет огромные шансы их выиграть, говорит хотя бы реакция представителей российского фигурного катания на делегирование ему президентских полномочий.

Она была чрезвычайно благосклонной. Знаменитые тренеры — Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Александр Жулин, комментируя случившееся, говорили ТАСС про господина Сихарулидзе как про «человека чести», «независимого» и «глубоко понимающего» свой вид.

Назначение 46-летнего Антона Сихарулидзе — событие довольно заметное в том числе из-за биографии самого нового президента. Он был одним из ярчайших фигуристов в истории российского парного катания. Выступая в паре с Еленой Бережной на стыке прошлого и нынешнего веков, господин Сихарулидзе дважды побеждал на чемпионатах мира, а в 2022 году в Солт-Лейк-Сити завоевал олимпийское золото. Правда, его пришлось делить с канадцами Жами Сале и Давидом Пеллетье, которые, проиграв российскому дуэту, получили его по итогам громкого скандала, связанного с подозрениями в давлении на судей и «манипуляциях» результатами соревнований.

После окончания спортивной карьеры Антон Сихарулидзе сделал и карьеру политическую. В позапрошлом десятилетии он избрался в Госдуму РФ от «Единой России», а с 2008 по 2012 год был даже председателем комитета по физической культуре и спорту.

Впрочем, источник “Ъ”, хорошо знакомый с нюансами назначения Антона Сихарулидзе, обращает внимание не на этот период его жизни, а на куда более недавний.

В конце 2021 года господин Сихарулидзе стал главой Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, наиболее крупного, наряду с Москвой, центра фигурного катания в России. Этот город представляют такие выдающиеся тренеры, как Тамара Москвина и Алексей Мишин, а также множество известных спортсменов — Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Петр Гуменник. При этом, по словам собеседника “Ъ”, деятельность собственно федерации «оставляла желать лучшего во всех аспектах». Вскоре же после прихода Антона Сихарулидзе она «резко активизировалась» — «улучшилось качество контента в соцсетях, освещение региональных соревнований и их состав»: «Если раньше ведущие петербургские спортсмены выступали исключительно на всероссийских состязаниях, то теперь часто катаются и на местных, таких как Кубок Петра Великого, а даже контрольные прокаты собирают огромное количество зрителей».

Другой источник “Ъ” отметил, что долгое время Санкт-Петербург ассоциировался исключительно с парным и одиночным катанием. Сейчас же в нем трудятся сразу несколько тренеров, «эффективно» развивающих танцы на льду.

Алексей Доспехов