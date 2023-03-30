Авторынку отмерили шаг

Автомобильному рынку потребуется пять лет на восстановление до докризисного уровня. Речь идет о цифрах продаж в районе 1,5 млн машин в год. Такой прогноз сделали в компании «Технологии доверия». Аналитики считают, что есть два сценария развития рынка. В первом — базовом — к концу этого года будет продано 670 тыс. автомобилей, а в оптимистичном плане — 800 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Это почти на треть больше, чем планируется продать в течение этого года, говорит директор автомобильной практики компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина: «Во втором сценарии мы видим увеличение рынка до 800 тыс. автомобилей. Ситуация на рынке улучшается, активно появляются новые игроки, увеличивается локальная сборка, восстанавливаются поставки импортных комплектующих.

В долгосрочной перспективе мы видим рост рынка примерно до 1,5 млн машин. От базы в 670 тыс. руб. это 22%, от базы в 800 тыс.— 18%. Мы думаем, он восстановится до уровня 2020 и 2021 годов в перспективе пяти лет. Также считаем, что цены стабилизируются, в прошлом году средняя стоимость автомобиля очень сильно выросла. Кроме того, до сих пор не восстановились поставки как комплектующих, так и бюджетных машин, нарушенные во времена пандемии».

Некоторые эксперты считают этот прогноз слишком осторожным. Восстановления рынка можно ждать уже через два-три года, полагает главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов: «Исходя из опыта предыдущих кризисов продаж, которые мы переживали, восстановление происходило очень быстро. Важно, что АвтоВАЗ никуда не исчез — он продолжает работать. Более того, компания выпускает новые модели, например, Vesta New Generation.

К тому же появились новые производители, такие как "Москвич". Большую роль играют китайцы, чьи авто составляют 90% рынка. Плюс появляются новые бренды чуть ли не каждый день. Также я не исключаю, что традиционные марки, которые еще недавно у нас активно работали, будут постепенно возвращаться — это вопрос времени.

И американские, и корейские, и японские компании рано или поздно в том или ином виде вернутся на наш рынок.

Нельзя сбрасывать со счетов и параллельный импорт. Буквально месяц назад я был на площадке, где эти автомобили продаются, — чего там только нет. Очень много всяких экзотических и не очень моделей появляется и будет появляться».

Поддержкой продаж, пусть и несущественной, аналитики называют возобновление льготного автокредитования. Минпромторг опубликовал программу на этот год. Она затронет несколько категорий заемщиков — работников образования, медицины и участников спецоперации.

Под условия программы подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн руб. Кроме того, будет действовать скидка 25% на российские электромобили для всех категорий заемщиков. Лимит господдержки льготных автокредитов ограничен 5 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. предусмотрены для электромобилей.

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Светлана Белова