Турция планирует продавать через газовый хаб до 40 млрд кубометров газа в год

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что страна намерена продавать через газовый хаб до 40 млрд кубометров газа в год. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

«Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать. Для этого создается и центр газовой торговли»,— сказал господин Донмез (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что Турцию поддержали поставщики сжиженного природного газа — Россия, Иран и Азербайджан. Он отметил, что Турция уже ведет переговоры о продаже газа с потенциальными покупателями в Европе.

Россия заинтересовалась проектом газового хаба в Турции на фоне введения западных санкций, а также взрывов на «Северных потоках». 28 декабря 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции. По мнению господина Миллера, хаб обеспечит справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа.

3 января текущего года Минэнерго Турции сообщило о начале строительства хаба. Проект нового газового кластера готовят российский «Газпром» и турецкая Botas. 8 апреля господин Донмез сообщил, что турецкое правительство приняло первые законодательные решения, упрощающие работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба.

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Эрдни Кагалтынов