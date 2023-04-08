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Коммерсантъ FM
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Парламент Турции принял первые законодательные решения по газовому хабу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью CNN Turk сообщил, что турецкое правительство приняло первые законодательные решения, упрощающие работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба.

«Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. Благодаря им Botas (нефтегазовая компания.— “Ъ”) и другие компании смогут работать гораздо быстрее и проще. С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа»,— сказал господин Донмез.

Кроме того, турецкие компании, по его словам, заключают контракты с иностранными партнерами. Например, одним из крупнейших инвесторов Botas является азербайджанская SOCAR. По словам министра, у Турции есть возможность закупать по 100 млрд куб. м газа в год, 60 млрд куб. м оставлять себе, а 40 млрд куб. м продавать в другие страны.

28 декабря 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции. По мнению господина Миллера, хаб обеспечит справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа. 3 января Минэнерго Турции сообщило о начале строительства хаба. Проект нового газового кластера готовят российский «Газпром» и турецкая Botas. Его строительство анонсировал президент России Владимир Путин в октябре прошлого года.

Эрдни Кагалтынов

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