Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству газового хаба

Власти Турции приступили к подготовке строительства газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Домнёз. Он оценил предварительные сроки подготовки к строительству в 12 месяцев.

«Наши предварительные сроки подготовки – год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей»,— сказал министр в интервью TVnet.

Фатих Домнёз полагает, что со временем интерес к газовому хабу возникнет и у европейских стран. «Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения»,— сказал турецкий министр.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции 28 декабря. По мнению господина Миллера, хаб обеспечит справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа. Проект нового газового кластера готовят российский «Газпром» и турецкая Botas. Его строительство анонсировал президент России Владимир Путин в октябре.

Анастасия Ларина