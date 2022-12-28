Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Россия и Турция начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, подводя предварительные итоги работы компании в 2022 году. Этот хаб позволит обеспечить справедливое ценообразование на рынке газа, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации»,— заявил глава «Газпрома», отметив, что газовый хаб позволит обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа.

9 декабря Алексей Миллер посетил Турцию. Там он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали создание газового хаба в Турции и поставки российского газа в страну.

Строительство газового хаба анонсировал президент РФ Владимир Путин в середине октября. В начале декабря господин Эрдоган заявил, что в стране ведутся работы по подготовке к строительству газового хаба. Проект создания нового газового кластера в кратчайшие сроки готовят «Газпром» и турецкая Botas. По информации Анкары, хаб создается на территории Румелии (Фракии) близ границ Турции с Грецией и Болгарией.

Подробнее— в публикации «Ъ FM» «Российский газ пустят через хаб».

Мария Федотова