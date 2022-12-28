Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Россия и Турция начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, подводя предварительные итоги работы компании в 2022 году. Этот хаб позволит обеспечить справедливое ценообразование на рынке газа, отметил он.
Алексей Миллер
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации»,— заявил глава «Газпрома», отметив, что газовый хаб позволит обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа.
9 декабря Алексей Миллер посетил Турцию. Там он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали создание газового хаба в Турции и поставки российского газа в страну.
Строительство газового хаба анонсировал президент РФ Владимир Путин в середине октября. В начале декабря господин Эрдоган заявил, что в стране ведутся работы по подготовке к строительству газового хаба. Проект создания нового газового кластера в кратчайшие сроки готовят «Газпром» и турецкая Botas. По информации Анкары, хаб создается на территории Румелии (Фракии) близ границ Турции с Грецией и Болгарией.
Подробнее— в публикации «Ъ FM» «Российский газ пустят через хаб».