Правительство утвердило перечень приоритетных отраслей технологического суверенитета

Правительство опубликовало постановление, в котором определены приоритетные направления проектов, связанных с обеспечением технологического суверенитета. В перечень попали 13 отраслей. Эти проекты смогут рассчитывать на особые условия по банковским кредитам, активное соучастие со стороны госинститутов.

Приоритетными направлениями признаны: авиационная, медицинская, станкоинструментальная, химическая промышленности, нефтегазовое, сельскохозяйственное, железнодорожное, специализированное машиностроение, автомобилестроение, судостроение, фармацевтика, электроника, энергетика.

К приоритетным направлениям отнесены отрасли, где текущий уровень локализации производства составляет менее 50%. В перечень также включили отрасли, которые являются «критическими для обеспечения технологического суверенитета».

Постановление определяет приоритеты для «проектов структурной адаптации экономики». Эти проекты предусматривают создание или модернизацию инфраструктуры, которая позволит переориентировать логистические потоки в дружественные страны юга и востока.

О формировании перечня направлений технологического развития — в материале «Ъ» «Мысль с ограничением по высоте полета».

Григорий Лейба