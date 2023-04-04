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Коммерсантъ FM
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КПРФ опубликует декларации о доходах всех депутатов своей фракции в Госдуме

Все депутаты фракции КПРФ в Госдуме опубликуют декларации о своих доходах и имуществе. Такое заявление сделал замглавы фракции компартии Николай Коломейцев.

«Нам скрывать нечего. У всех нас доходы трудовые, и я думаю, что это будет правильно»,— сообщил парламентарий (цитата по ТАСС).

По его словам, решение опубликовать декларации поддержали все члены фракции КПРФ в ГД. Где именно можно будет ознакомиться с декларациями коммунистов, пока не уточняется. Господин Коломейцев уточнил, что свои декларации в аппарат Госдумы в установленные законом сроки (до 1 апреля) сдали все без исключения депутаты-коммунисты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать декларации о доходах.

Однако целый ряд депутатов решил все же обнародовать данные о своих доходах. Так, 30 января декларацию опубликовала заместитель главы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева. 19 марта на сайте Госдумы были размещены сведения о доходах господина Володина: в 2022 году он заработал 80,9 млн руб., большая часть этой суммы — проценты по вкладам. По традиции думский сайт сообщил и о расходах спикера на благотворительность, которые составили 34,7 млн руб. (в 2021 году при доходе в размере 65 млн руб. он пожертвовал на эти цели 45,7 млн руб.). Примеру председателя последовали единороссы Александр Хинштейн, Владимир Бурматов, Алексей Говырин и Римма Утяшева, а также Станислав Наумов (ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»).

«Справедливая России — За правду» решила не ограничиваться точечными публикациями и 31 марта обнародовала декларации всех своих депутатов Думы из своей фракции на партийном сайте.

Подробнее о декларационной кампании в Госдуме — в материале «Ъ» «Декларации вопреки спецоперации».

Александр Кислов

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