В Екатеринбурге арестовали учащегося спецшколы, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 16-летнего учащегося спецшколы №124, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетним (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Под стражей подросток будет по 11 июня.

По данным источника «Ъ-Урал», второй обвиняемый по делу подросток скрылся за несколько до возбуждения дела. По словам собеседника, сбежать ему могла помочь директор спецшколы. «Этому есть все объективные доказательства. Следователи нашли в ее телефоне переписку с подростком»,– отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецшкола №124 в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Спецшкола №124 в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, 13-летний воспитанник спецшколы №124 обратился в СКР, сообщив о случаях сексуального и физического насилия над подростками со стороны других учащихся. «Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, произошла с 12-летним мальчиком, которого по решению «товарищеского суда» подвергли «оральному сексуальному насилию». Издевательства длились несколько месяцев.

По словам адвоката Георгия Краснова, представляющего интересы обратившегося к следователям мальчика. Руководству школы было известно о случаях насилия, однако никаких действий по решению конфликтов не предпринималось. Более того, его словам, инициировал «суд» над 12-летним подростком один из воспитателей, который также учил воспитанников «зоновским понятиям».

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области уже сообщили об отстранении директора спецшколы Наталии Поддубной.

Подробнее об инциденте в спецшколе №124 – в материале «Ъ-Урал» «Силовики изучат "товарищеские суды" подростков».

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