На Урале второго учащегося спецшколы задержали по делу о сексуальном насилии над ребенком

В Сысерти (Свердловская область) задержали второго учащегося екатеринбургской спецшколы №124 для подростков с общественно-опасным поведением по делу о сексуальном насилии над ребенком, сообщил 66.ru со ссылкой на источник. По данным «Ъ-Урал», подросток за несколько дней до возбуждения дела сбежал из спецшколы.

Ранее суд в Екатеринбурге заключил под стражу 16-летнего учащегося спецшколы по аналогичному обвинению (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). По информации «Ъ-Урал», уголовное дело было возбуждено, после того как из спецшколы сбежал 13-летний подросток, сообщивший следственным органам о случаях сексуального и физического насилия над воспитанниками спецшколы со стороны других учащихся.

По словам адвоката Георгия Краснова, представляющего интересы обратившегося к следователям мальчика, руководству школы было известно о случаях насилия, однако никаких действий по решению конфликтов не предпринималось. Более того, его словам, инициировал «суд» над 12-летним подростком один из воспитателей, который также учил воспитанников «зоновским понятиям». Директор спецшколы отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Подробнее об инциденте в спецшколе №124 – в материале «Ъ-Урал» «Силовики изучат "товарищеские суды" подростков».

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