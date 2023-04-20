Индикаторы

ВВП все лучше и лучше

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

7 апреля Росстат опубликовал вторую оценку ВВП России за прошлый год, подтвердив снижение экономики на 2,1%. Комментируя новость, на совещании с кабмином президент Владимир Путин напомнил, что при подготовке бюджета 2023 года правительство исходило из ожиданий снижения на 2,9%. Всемирный банк в апреле улучшил прогноз по динамике ВВП России. Ожидается, что этот показатель в текущем году сократится на 0,2%, а не на 3,3%, как предполагалось ранее. Эксперты полагают, что ВВП России вернется к росту в 2024 году, увеличившись на 1,2%, а в 2025 году — на 0,8%.

Как прошлый год изменил экономику России, читайте в статье «Год под суперсанкциями».

Долги тают, долги растут

За десять лет суммарный внешний долг России сократился с $729 млрд в 2013 году до $380 млрд в 2022 году. При этом внешние государственные заимствования за тот же период сократились с $62 млрд до $46 млрд (остальные долги формируются из иностранных займов ЦБ, банков и частного бизнеса). На сокращение внешних долгов значительно повлияли западные санкции. На этом фоне за минувший год увеличились заимствования государства и компаний на внутреннем рынке.

О размещении облигаций в России читайте в статье «Одолжить — так триллион».

Как дорожает вторичка

За пять лет столичная недвижимость на вторичном рынке подорожала примерно на треть. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», в Москве — с 234 тыс. до 302 тыс. руб. за квадратный метр и с 93 тыс. до 157 тыс. руб. за квадратный метр в Подмосковье. При этом, по наблюдениям экспертов, продать квартиру становится все сложнее — от опубликования объявления до покупки может пройти полгода, причем покупатель теперь диктует свои условия, выбивая значительные скидки у продавца.

Подробнее о столичном рынке недвижимости читайте в статье «Квартиры зависли».

Санкции обеспечили доход

За санкционный 2022 год Россия увеличила нефтегазовые доходы на 28%, с 9,057 трлн до 11,586 трлн руб. Причиной стали аномально высокие цены на нефть и газ, которые позволили даже при сокращении добычи углеводородов получить сверхприбыль. Для сохранения доходов после взрыва «Северных потоков», эмбарго и введения потолка цен странами G7 Россия переориентирует экспорт с Запада на Восток.

О конкуренции развивающихся и развитых стран читайте в статье «Разделение мировой экономики».