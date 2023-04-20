Одолжить — так триллион

Ограничения Запада против российских компаний вынуждают их активнее использовать доступный инструментарий на внутреннем долговом рынке. За первый квартал 2023 года они разместили рублевые бумаги почти на 550 млрд руб. В то же время Минфин разместил ОФЗ более чем на 738 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Жесткие западные санкции против России закрыли отечественным компаниям доступ на международные рынки капитала. Весной 2022 года на фоне турбулентности на локальном финансовом рынке немногие компании смогли выйти на рублевый долговой рынок, но по мере снижения ключевой ставки ситуация заметно улучшилась. В итоге за минувший год, по оценкам «Денег», основанным на данных Cbonds, компании и банки разместили рублевые облигации почти на 3 трлн руб., что сопоставимо с максимумом 2021 года.

Высокая активность корпоративных заемщиков на внутреннем долговом рынке сохранилась и в текущем году. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в первом квартале 2023 года на внутреннем рынке было размещено 280 выпусков рублевых облигаций на общую сумму почти 550 млрд руб. (без учета краткосрочных и коммерческих облигаций). Это лучший результат для этого времени года для российского долгового рынка. «Активность размещений в конце 2022 — начале 2023 года связана с открытым "окном возможностей": ставки относительно низкие, ликвидность на рынке неплохая, в отношении будущего растет неопределенность — неплохая ситуация, которой эмитенты стремятся воспользоваться поскорее»,— считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.

Основными эмитентами рублевых облигаций выступали компании реального сектора экономики. На такие компании, по оценке Александра Ермака, пришлось порядка 55% объема размещений (более 300 млрд руб.). Около половины из этого объема пришлось на пять крупных сделок: «РусГидро» (35 млрд руб.), «Газпром Капитал» и «Магнит» (по 30 млрд руб.), МТС и «Полюс» (по 20 млрд руб.). Активизировали размещения классических облигаций и банки, которые в минувшем году в основном размещали инвестиционные и структурные облигации. По оценке Александра Ермака, с начала года на банки пришлось около 17,3% (94,8 млрд руб.) от общего объема размещений рублевых облигаций, еще 17,5% (96 млрд руб.) пришлось на компании финансового сектора. Среди банков наиболее активным оказался Сбербанк, разместивший бумаги на 62 млрд руб.

Вдобавок к этому компании с начала года провели размещения 19 выпусков замещающих облигаций на сумму, эквивалентную 505 млрд руб., и двух выпусков облигаций в юанях на 17,6 млрд юаней (или 195,7 млрд руб.). В части замещающих облигаций почти весь объем размещений пришелся на одного эмитента — «Газпром Капитал», который разместил шесть выпусков в долларах США на $4,3 млрд, пять — в евро на €2,17 млрд, один — в швейцарских франках на 168,2 млн CHF, а также дополнительный выпуск в фунтах стерлингов на £117,65. «В первом квартале было размещено около 41% от общего объема размещенных в 2022–2023 годах замещающих облигаций в долларах США, около 61% — в евро, около 29% — в фунтах стерлингов и 100% в швейцарских франках»,— говорит господин Ермак.

Высокая активность на долговом рынке отмечается и со стороны Минфина. За квартал он разместил ОФЗ на 738,1 млрд руб., что ниже плана, заложенного на этот период (800 млрд руб.), но более чем в шесть раз выше объема привлечений за аналогичный период 2022 года. Активные размещения госбумаг, по мнению аналитиков, не оказывают негативного влияния на спрос на корпоративный долг. «Практика сообщающихся сосудов в моменте не работает, рынок корпоративных облигаций и рынок государственного долга живут каждый сам по себе»,— полагает Максим Чернега.

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В сложившихся условиях происходит активное снижение внешнего долга. По данным Банка России, только по итогам минувшего года внешний долг России (включает государственный и корпоративный долг) снизился на четверть, до $380,5 млрд, минимума с 2007 года. «Внешний долг Российской Федерации снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам»,— говорится в заявлении регулятора. Тенденция по замещению внешнего долга российским продолжится, чему будет способствовать в том числе дальнейшее замещение еврооблигаций локальными замещаемыми облигациями. В настоящее время ЦБ и Минфин готовят проект указа об обязательном выпуске замещающих облигаций. И как только он будет принят, активность по выпуску таких бумаг резко вырастет.

Иван Евишкин