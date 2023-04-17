Бюджет наполняется нефтью

На минувшей неделе рублевая цена российской нефти Urals впервые за восемь месяцев поднялась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель. За месяц цена выросла почти в полтора раза как за счет подъема долларовых цен, так и снижения курса российской валюты. При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится на 500 млрд руб., до 1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рублевая цена Urals впервые с августа прошлого года поднималась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель. По данным Profinance.ru, в пятницу котировки достигали 5047 руб. за баррель, что почти на 1,2% выше уровня закрытия четверга. Даже с учетом коррекции и снижения цены к закрытию торгов до 5030 руб. она на 3,2% выше значений недельной давности и почти в полтора раза выше локального минимума, установленного месяцем ранее.

Обновление многомесячного максимума связано в первую очередь с подъемом долларовых цен на рынке нефти. По данным Investing.com, цена североморской нефти на спот-рынке достигала на минувшей неделе отметки $87,5 за баррель, а по ее итогам составила $86,6 за баррель, что почти на 2% выше значения закрытия предшествующей недели. Российская Urals, по данным Profinance, поднялась за месяц почти на 40%, до $61,5 за баррель.

Главный фактор роста — решение стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу с мая (см. “Ъ” от 3 апреля). «Поддержку ценам оказала макростатистика на минувшей неделе: инфляция в США в марте оказалась не хуже ожиданий, если и случится повышение ставки на заседании ФРС в мае, то рынок ждет, что оно будет последним, а значит, доллар может перестать укрепляться и нефть для стран-импортеров будет доступнее»,— отмечает старший аналитик отдела анализа рынка акций SberCIB Investment Research Константин Самарин.

В случае реализации плана ОПЕК+ сократить добычу в заявленном объеме, цены на нефть могут еще вырасти, но темпы роста будут ниже. Господин Самарин сомневается, что в ближайшее время стоимость Brent вырастет выше уровня $90 за баррель. Основные риски он видит на стороне спроса — риски рецессии в США и Европе и восстановление экономики Китая темпами ниже ожидаемых рынком. При этом российская нефть может продолжить рост более высокими, чем Brent, темпами, что приведет к сужению спреда между ними. «По мере адаптации логистических каналов к летним месяцам можем увидеть сужение дисконта цены российской нефти до $20 за баррель и ниже»,— отмечает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Впрочем, даже текущие цены на нефть окажут позитивный эффект на бюджет, который сверстан исходя из средней цены Urals $70,1 за баррель и среднего курса 68,3 руб./$, поскольку текущий курс доллара выше заложенного в бюджет. В пятницу курс доллара США закрылся на отметке 81,8 руб./$, что на 17% выше значения конца предшествующего года и на 5,4% — конца марта. «Если рублевая цена на нефть в среднем по году удержится незначительно выше 5 тыс. руб. за баррель, недобор нефтегазовых доходов составит около 1 трлн руб.»,— говорит главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его оценке, при цене 4,9 тыс. руб. за баррель и умеренном снижении объемов добычи нефти нефтегазовые доходы бюджета будут не выполнены в размере 1–1,5 трлн руб.

Восстановлению нефтегазовых доходов будет способствовать не только сужение спреда между Urals и Brent, но и дальнейшее ослабление курса рубля как за счет продолжающегося оттока капитала и восстановления импорта, так и за счет уменьшения предложения валюты в рамках бюджетного правила. С 7 апреля по 5 мая ЦБ в рамках бюджетного правила будет продавать китайскую валюту на 3,7 млрд руб., суммарно на 74,6 млрд руб. за месяц. В следующем месяце Денис Попов прогнозирует более символический объем продаж юаней из ФНБ — около 50 млрд руб. По мнению Евгения Кошелева, продажи могут сократиться до 20 млрд руб. К тому же он не исключает, что в июне Минфин может перейти к покупкам юаней. Согласно бюджетному правилу, при превышении ценой Urals отметки в $60 за баррель и признании этого уровня в целях налогообложения (в моменте действует более жесткое правило по расчету налогов на основе дисконта против Brent), Минфин будет иметь все аргументы для покупки валюты в резервы, заключает эксперт.

Виталий Гайдаев