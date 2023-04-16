Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Йемена и хуситы завершили обмен пленными

Йеменские повстанцы-хуситы и правительственные силы завершили трехдневный обмен почти 900 задержанными. Договоренность об обмене была достигнута в Швейцарии в марте.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что число заключенных, освобожденных за три дня, достигло 869 в соответствии с этим соглашением.

Среди тех, кого обменяли сегодня, 16 апреля, была Самира Марч, которую правительственные силы задержали пять лет назад и обвинили в организации взрывов, в результате которых погибли десятки человек. Об этом AFP сообщил правительственный чиновник, говоривший на условиях анонимности. «Она была освобождена в обмен на журналистов, удерживаемых хуситами»,— подтвердил агентству представитель правительства на переговорах Маджед Фадаил. Четыре журналиста были приговорены хуситами к смертной казни.

Задержанных самолетами перевозили из столицы Саны, которую удерживают хуситы, в контролируемый правительством город Мариб, и наоборот. Некоторые из освобожденных сегодня были доставлены к самолету МККК в инвалидных колясках. Неизвестно, сколько пленных еще осталось у каждой стороны, отмечает AFP.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, к началу 2015 года захватили столицу Йемена. Правительство оказалось в изгнании в Саудовской Аравии. Хуситам противостоит коалиция, возглавляемая королевством.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...