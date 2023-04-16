Правительство Йемена и хуситы завершили обмен пленными

Йеменские повстанцы-хуситы и правительственные силы завершили трехдневный обмен почти 900 задержанными. Договоренность об обмене была достигнута в Швейцарии в марте.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что число заключенных, освобожденных за три дня, достигло 869 в соответствии с этим соглашением.

Среди тех, кого обменяли сегодня, 16 апреля, была Самира Марч, которую правительственные силы задержали пять лет назад и обвинили в организации взрывов, в результате которых погибли десятки человек. Об этом AFP сообщил правительственный чиновник, говоривший на условиях анонимности. «Она была освобождена в обмен на журналистов, удерживаемых хуситами»,— подтвердил агентству представитель правительства на переговорах Маджед Фадаил. Четыре журналиста были приговорены хуситами к смертной казни.

Задержанных самолетами перевозили из столицы Саны, которую удерживают хуситы, в контролируемый правительством город Мариб, и наоборот. Некоторые из освобожденных сегодня были доставлены к самолету МККК в инвалидных колясках. Неизвестно, сколько пленных еще осталось у каждой стороны, отмечает AFP.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, к началу 2015 года захватили столицу Йемена. Правительство оказалось в изгнании в Саудовской Аравии. Хуситам противостоит коалиция, возглавляемая королевством.

Мария Федотова