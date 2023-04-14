Хуситы и правительство Йемена начали обмен пленными

Трехдневный процесс обмена пленными между хуситским движением «Ансар Аллах» и правительством Йемена начался в пятницу. Первые самолеты уже приземлились в Адене и Сане. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителя Международного Красного Креста.

Среди первых освобожденных — брат бывшего президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади — Насер Мансур Хади, а также экс-министр обороны Йемена Махмуд ас-Субейхи, который удерживался хуситами в Сане с 2015 года.

По данным ООН, всего в предстоящие дни сторонами будут переданы друг другу 887 человек: хуситы освободят 181 пленного, правительство — 706 хуситов. Среди освобождаемых «Ансар Аллах» есть граждане Судана и подданные Саудовской Аравии.

Ожидалось, что обмен пленными начнется 11 апреля, но он несколько раз переносился по техническим причинам. Договоренность об этом была достигнута еще в марте на переговорах в Швейцарии.

Обмен происходит в рамках дипломатических усилий по урегулированию йеменского конфликта. Напомним, что в последние дни в столице Йемена Сане при посредничестве Омана проходили переговоры между представителями «Ансар Аллах» и Саудовской Аравии. В четверг вечером саудовская делегация покинула Сану. Сообщалось, что стороны удовлетворены ходом переговоров.

Переговоры были сосредоточены на таких вопросах, как достижение устойчивого перемирия, достижение политического соглашения, а также полное открытие портов и аэропорта Саны, контролируемых хуситами, выплата заработной платы в государственном секторе и вывод иностранных войск из Йемена.

Конфликт в Йемене разгорелся, когда хуситское движение «Ансар Аллах» при поддержке Ирана захватило столичный город Сану в конце 2014 — начале 2015 года. В марте 2015-го силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись на территорию Йемена под предлогом возвращения власти законному правительству.

За время боевых действий в Йемене погибли около 150 тыс. человек, из них — свыше 14,5 тыс. гражданских лиц. Попытки урегулирования предпринимались международным сообществом неоднократно. 7 апреля 2022 года президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади объявил о создании Президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров, проходивших в Эр-Рияде под эгидой ООН-2022. Переговоры между хуситами и Эр-Риядом при посредничестве Омана стартовали в начале 2023 года, однако ощутимый прогресс был достигнут только после того, как в марте были восстановлены дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном, который оказывает поддержку «Ансар Аллах».

Дарья Худякова