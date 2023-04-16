Экс-премьера Италии Берлускони перевели из реанимации в обычную палату

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный 5 апреля из-за осложнений на фоне лейкемии, был переведен из реанимации, сообщила газета Corriere della Sera. По ее данным, 86-летнего политика решили перевести в обычную палату в связи с «постоянным улучшением», которое у него отмечают врачи.

Лейкемия была диагностирована у господина Берлускони на основании анализов, которые взяли у него во время предыдущей госпитализации в марте, когда он проходил медицинское обследование. По мнению врачей, обнаруженный у политика тип лейкоза не агрессивен и поддается лечению.

Лаура Кеффер