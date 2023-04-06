Corriere della Sera и Reuters: у Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию

У бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони диагностирована лейкемия, сообщает Corriere della Sera. Заболевание крови у господина Берлускони также подтвердили источники Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильвио Берлускони

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сильвио Берлускони

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации Corriere della Sera, лейкемия у 86-летнего политика была диагностирована на основании анализов, которые были взяты во время предыдущей госпитализации с 27 по 30 марта. Тогда Сильвио Берлускони поместили в больницу из-за подозрения на пневмонию. Издание отмечает, что воспаление легких может быть следствием общей ослабленности организма, вызванной заболеванием крови.

С 5 апреля Сильвио Берлускони находится в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэль в Милане. На прошлой неделе экс-премьер провел четыре дня в этой же клинике, его выписали 30 марта. Господин Берлускони проходил там медицинское обследование.

Милена Костерева