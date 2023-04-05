Сильвио Берлускони госпитализирован в отделение интенсивной терапии

Экс-премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане. Он находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщили Reuters, la Repubblica и Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Medichini / AP Фото: Andrew Medichini / AP

«Он находится в отделении интенсивной терапии, потому что проблема, которая была связана с инфекцией, не была решена. Но он разговаривает, это то, что я знаю»,— приводят СМИ слова главы МИД Италии Антонио Таяни.

По информации источника Reuters, Сильвио Берлускони находится в отделении интенсивной терапии для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам источников агентства, «ситуация под контролем». Как пишет La Repubblica, у господина Берлускони подозрение на пневмонию, у него есть проблемы с дыханием. Он проведет ночь в больнице.

На прошлой неделе Сильвио Берлускони провел четыре дня в больнице Сан-Раффаэле, его выписали 30 марта. Господин Берлускони проходил там медицинское обследование.

Олеся Павленко