Казанцы пробили лучшую оборону

УНИКС крупно обыграл действующего чемпиона Единой лиги ВТБ «Зенит» в первом матче полуфинальной серии play-off. Хозяева решили большую часть проблем еще в первой четверти, после чего лишь наращивали преимущество и победили лучшую защищающуюся команду лиги со счетом 94:67. Впрочем, полуфинал прошлого сезона казанцы также начали с победы над петербуржцами, но в итоге были выбиты из турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Матч между командами УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Полуфинальная битва УНИКСа и «Зенита» относится к сорту противостояний, прогнозировать исход которых удивительно трудно. Ведь как ни сравнивай команды, получается почти точное равенство. В регулярном чемпионате УНИКС и «Зенит» заняли второе и третье места соответственно. В четырех очных встречах одержали по две победы. Даже за все время выступлений в Единой лиге ВТБ казанцы и петербуржцы огорчили друг друга равное количество раз — по 17.

На таком фоне и от первого полуфинального матча принципиальных соперников стоило ждать какого-то интригующего противостояния атаки УНИКСа (у казанцев она вторая по мощи после ЦСКА) и обороны «Зенита» (она у подопечных Хави Паскуаля лучшая в лиге).

На деле получился разгром гостей. Он не был каким-то внезапным, случившимся, скажем, из-за одного провального отрезка. «Зенит» неважно провел весь матч.

Если не считать стартовых минут, когда гости отвечали ударом на удар, то записать им что-то в актив трудно. Команда просто была не похожа на себя, мяч она теряла в простейших ситуациях, а шансы реализовывала с трудом. Так, стартовая пятерка «Зенита» за матч записала на свой счет всего 13 очков. И как ни старался Паскуаль найти спасительное сочетание игроков, ничего у него не вышло. После матча он и сам говорил, что его команда, похоже, осталась в Санкт-Петербурге. Еще тренер отметил, что может припомнить лишь два-три матча, когда «Зенит» настолько плохо играл.

Впрочем, если бы даже Хави Паскуаль и нащупал нужный вариант, это, скорее всего, не помогло бы. Все-таки УНИКС был очень хорош. Бывают дни, когда у команды практически все получается, и этот оказался именно таким (75% попаданий двухочковых и 45% трехочковых тому подтверждение).

Скажем, Луи Лабери, а его попадания дали УНИКСу ранний отрыв в счете в девять очков, который в дальнейшем только рос, из семи попыток реализовал пять. Маркос Найт не промахнулся ни разу, с удовольствием набирали очки на любой вкус Джален Рейнолдс и Вячеслав Зайцев. Так что почти все в игре было ясно уже к большому перерыву. А после третьей четверти, когда отрыв хозяев достиг 24 очков, отпали последние сомнения. УНИКС победил со счетом 94:67.

Интересно, что казанцы и в прошлом сезоне начали полуфинал с победы над «Зенитом». Не такой крупной, зато гостевой. Но это не помешало «Зениту» выиграть затем три матча подряд (в этом сезоне полуфиналы пройдут до четырех побед), о чем и напомнил наставник УНИКСа Велимир Пересович, высказавший опасения, что такой тренер, как Паскуаль, обязательно что-нибудь придумает.

Александр Петров