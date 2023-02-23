Whoosh разъезжается по городам

Сервис кикшеринга Whoosh запланировал расширение. Уже в начале этого года он откроет 10 новых локаций в России и СНГ. В каких именно городах, в компании пока не уточняют. При этом позднее там также рассматривают возможность выхода на рынки Армении, Грузии и Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Whoosh ожидает существенного роста рынка аренды электросамокатов уже в этом году, рассказала “Ъ FM” пресс-секретарь сервиса Юлия Камойлик: «Это будет плюс-минус 10 новых городов, но финальную цифру мы еще утверждаем. Сезон начнется в марте, когда на самокате ехать будет безопасно, не будет наледи. В Сибири, скорее всего, это произойдет ближе к концу весны.

В перспективе мы видим, что на активность пользователей положительно повлияет принятие поправок к ПДД. Со всех, кто опасался, что нет четких правил, тревога снимется. С 1 марта, когда изменения вступят в силу, регулирование того, как самокатчику двигаться по городу, станет прозрачным и понятным.

Люди, которые в 2022 году совершали одну поездку в месяц или в неделю, переходят в группу тех, кто делает две-четыре поездки в неделю, иногда в день. То есть активность пользователей внутри сервиса растет. Мы понимаем, что все вновь пришедшие тоже будут гораздо быстрее включаться в транспортную модель использования самокатов и отдавать им предпочтение при поездках на какие-то небольшие расстояния — 5-7 км».

Согласно исследованию профильного медиа «Трушеринг», в прошлом году рынок вырос более чем на 60% и превысил планку в 13 млрд руб. Почти 94% принадлежит тройке лидеров — Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go». Причем лидером по количеству поездок стал именно Whoosh. Правда, сооснователь проекта E-Motion Константин Кокуш уверен, что возможности для роста в этой нише почти исчерпаны:

«Whoosh в этот рынок много инвестировал и сейчас пытается превратить вложения во флот и этим флотом завалить всю страну. Дальше вопрос: сколько он на этом заработает? Мы видим, что рынок уже в достаточно стабильном состоянии, то есть значительного роста спроса, скорее всего, ожидать не стоит. Вероятнее, будет увеличиваться предложение при том же спросе.

Соответственно, Whoosh пытается большую долю рынка занять за счет массы. Дело в том, что при переизбытке флота он начинает конкурировать сам с собой.

То есть стоит 100 самокатов Whoosh, а клиент один. Да, он на нем покатается, но 99 использовать не будет. Поэтому окупить инвестиции будет сложно. По моим наблюдениям, ситуация на рынке сильно не меняется, и игроки, которые вкладывают средства, думают об их окупаемости и уже сейчас не заинтересованы особо инвестировать».

В декабре 2022-го Whoosh в ходе IPO собрал примерно в два раза меньше прогнозируемой суммы — около 2 млрд руб. вместо планируемых 5 млрд руб. По итогам размещения рыночная капитализация компании тогда составила более 20,5 млрд руб. Как заявляли в самом сервисе, привлеченные средства он направил на расширение парка самокатов и освоение новых регионов. На днях Whoosh пообещал выплатить дивиденды за 2021 год в августе. После этого заявления акции сервиса росли почти на 10%.

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Сабина Адлейба