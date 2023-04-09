Электросамокаты въезжают в сезон

МЧС выпустило разъяснения по правилам пользования электросамокатами. Ведомство напомнило гражданам, что совершать поездки в дождь, возить детей без детского сидения или специальной подножки, а также пытаться модернизировать средство индивидуальной мобильности, запрещено. Также в памятке МЧС говорится, что самостоятельно передвигаться на электросамокате могут только лица в возрасте 14 лет и старше, и они обязаны соблюдать правило «одно транспортное средство — один человек». Нарушителям грозит штраф от 800 до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правда, следить за соблюдением правил сейчас некому, отметила адвокат московской коллегии адвокатов «Град» Ирина Кузнецова: «Что касается самокатчиков, сейчас такой службы, которая бы могла пресекать подобные правонарушения, нет. ГИБДД занимается случаями, в которых есть пострадавшие или повреждено чужое имущество, и в принципе инспекторы уже перегружены работой.

Так что есть большой вопрос, кто же будет контролировать требования, которые обозначены в законах и подзаконных актах.

В других странах, например, контролем за исполнением ПДД занимаются именно те, кто сдает самокаты в аренду. Поскольку это все-таки подключено к единой базе, можно как минимум проконтролировать скоростной режим. Второе — если установлены хорошие системы геолокации, то, возможно, в будущем можно будет проследить движение самоката по тротуару или дороге. Я другого пути контроля за самокатчиками не вижу. Если же не будет введено инструментов контроля, то правила как не соблюдались, так и не будут соблюдаться. Люди так устроены».

Но как быть с теми, кто пользуется личным, а не арендованным самокатом? Возможным выходом из ситуации может быть фиксация нарушений на дорогах, например, с помощью приложения «Помощник Москвы», подчеркнул юрист и автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев. Правда, по его словам, некоторые изменения в законодательстве по-прежнему необходимы:

«Я считаю, что все-таки у средств индивидуальной мобильности обязательно должна быть страховка, своего рода ОСАГО. Потому что этот многокилограммовый снаряд на скорости выше 20 км/ч превращается в достаточно серьезную махину, которая может не только покалечить и причинить ущерб, но и убить, честно говоря. Так что без страхования ответственности эксплуатировать личные самокаты, не прокатные, я бы, честно говоря, запретил.

Можно было бы, например, обойтись какими-то QR-кодами с информацией о страховке, которые наклеивались бы на корпус электросамоката».

В столичной Госавтоинспекции тем временем готовятся выявлять нарушителей правил дорожного движения с помощью нейросетей и установленных по городу камер фотовидеофиксации. О том, что такая методика тестируется, представители ГИБДД заявили в середине марта на круглом столе, посвященном использованию средств индивидуальной мобильности.

Как именно будет работать процесс выявления недобросовестных водителей самокатов и планируется ли собирать информацию в том числе с помощью устройств, оснащенных функцией распознавания лиц, не уточнялось.

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Лилия Галявиева