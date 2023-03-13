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Коммерсантъ FM
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Губернатор Бали предложил ужесточить визовый режим для россиян и украинцев из-за их поведения

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима, пишет The Jakarta Post. Соответствующий запрос губернатор направил в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека Республики Индонезия.

В ходе пресс-конференции Ваян Костер сообщил об «огромном количестве жалоб о плохом поведении и возможных преступных действиях», предположительно совершенных российскими и украинскими туристами. По его словам, после начала военной операции России на Украине туристы из этих стран начали приезжать на Бали в поисках работы по туристическим визам, что противоречит условиям ее получения.

В конце мая 2022 года Индонезия обновила список стран, граждане которых могут получить туристическую визу по прибытии. В перечень, в частности, были включены Россия и Украина. По данным представительства Министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России, за первые 11 месяцев 2022 года страну посетили свыше 52 тыс. российских туристов.

Милена Костерева

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