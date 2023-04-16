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Патриарх Кирилл призвал молиться за мир между РФ и Украиной и за российскую армию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи выступил с несколькими обращениями, в которых затронул тему российско-украинского конфликта. В субботу, 15 апреля, объезжая московские храмы он призвал молиться за российские вооруженные силы, «которые сегодня стоят на защите исторической России». В пасхальном видеообращении патриарх призвал россиян и украинцев принять меры, чтобы остановить конфликт.

«Я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы, добрыми делами, добрым целеполаганием сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился. Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси»,— сказал патриарх в видеообращении. Трансляция велась на странице телеканала «Спас» «ВКонтакте».

Патриарх Кирилл ранее в апреле говорил, что Россия в «нынешней нашей брани» находится «на стороне света» и «противостоит злу». По его мнению, Россию пытались «без всякой войны, одурачить, втянуть в свой мир, привить свои ценности» и, когда стало понятно, что «ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию». Он убежден, что «нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

Патриарх Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В храм прибыли президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Леонид Уварчев

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