Патриарх Кирилл: когда стало ясно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим заявил, что Россия в «нынешней нашей брани» находится «на стороне света» и «противостоит злу». Он считает, что Москва не дала привить чужие ценности. По его словам, РФ не хочет, чтобы были утрачены «различия между полами» и чтобы «разврат стал нормой жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Маски сорваны, ложная дипломатия эпохи разрядки ушла. Потому что ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей»,— сказал патриарх участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя. Его слова приведены на сайте РПЦ.

По мнению патриарха, когда стало понятно, что «ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию». Он убежден, что «нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». По мнению патриарха, доказать действия России на стороне света можно тем, что страна «не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить», а «стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей».

«Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами. А иначе объяснить невозможно, как современное поколение политиков, рожденных в советское и даже постсоветское время, выступило на защиту исконной Руси православной — конечно, по милости Божией»,— добавил патриарх Кирилл.

В своей речи патриарх не упомянул Украину или ввод Россией войск на ее территорию в феврале 2022 года. Ранее в апреле он учредил должность главного военного священника, который будет работать с военнослужащими и сотрудниками других силовых органов в зоне военной операции России на Украине.

Леонид Уварчев