Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, на нем присутствует Путин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В храм прибыли президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Богослужение в Пасху начинается за 30–45 минут до полуночи. В полночь совершается крестный ход, после — пасхальная заутреня и Божественная литургия. Пасхальное богослужение продолжается всю неделю. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля.

Владимир Путин почти все годы президентства принимает участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Только три раза он был в других местах — в 2000 году (в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга), в 2003 году (находился с визитом в Таджикистане, участвовал в богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе) и в 2020 году (поставил свечку в часовне в Ново-Огарево).

Леонид Уварчев