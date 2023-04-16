Андрей Рублев выиграл в пасхальную рулетку

Чемпионом Rolex Monte-Carlo Masters — завершившегося в Монако турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн — стал россиянин Андрей Рублев, который в финале в трех партиях переиграл 19-летнего датчанина Хольгера Руне. Это первая победа шестой ракетки мира на столь представительных состязаниях, причем второй год подряд Рублев берет титулы на Пасху.
Два года спустя после поражения в финале Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев все-таки выиграл этот турнир, завоевав на данный момент свой самый престижный титул
Фото: Eric Gaillard , Reuters
Перед началом этого совершенно непредсказуемого финала теннисные болельщики, конечно, вспоминали потрясающий матч между Андреем Рублевым и Хольгером Руне, который был сыгран в январе в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Тогда россиянин сначала уступал в пятой партии — 2:5, затем отыграл два матчбола на своей подаче при счете 5:6, потом отставал на супер-тай-брейке — 0:5, но в итоге все-таки смог одержать героическую победу. А еще кто-то мог вспомнить, что в прошлом году также на Пасху Рублев праздновал один из самых ярких триумфов в своей карьере, обыграв в финале грунтового турнира в Белграде самого Новака Джоковича.
В субботу в Монако в который уже раз за последние дни испортилась погода, в связи с чем трехсетовые полуфиналы, в которых Рублев встречался с Тейлором Фритцем, а Руне — с Янником Синнером, приходилось прерывать из-за дождя. В итоге встреча датчанина с итальянцем завершилась примерно в 21.45, когда до финала оставалось примерно 17 часов. То есть 19-летний теннисист попал в такую же непростую ситуацию, как двумя днями ранее Даниил Медведев, который выходил на пятничный четвертьфинал против Руне после вечерней победы, одержанной в четверг в большой борьбе над Александром Зверевым.
Правда, нельзя было исключать, что хорошие физические кондиции юного, крепко сбитого датского универсала, способного блестяще выступать как на грунте, так и на харде, могут свести на нет гипотетическое преимущество Рублева, имевшего больше времени на восстановление.
Более того, Руне, обладающий, качественным крученым ударом справа и хорошей спортивной наглостью, в отличие от россиянина, уже имел положительный опыт участия в столь престижных финалах. В ноябре прошлого года он сумел остановить Джоковича в решающем матче аналогичного состязания в Париже. Рублев же оба своих предыдущих «мастерских» финала в 2021 году проиграл — Стефаносу Циципасу также в Монте-Карло и Александру Звереву в Цинциннати. То есть эти турниры оставались для него такими же неприступными, как и полуфиналы чемпионатов Большого шлема, где он пока не бывал.
Первая партия в целом была абсолютно равной. Рублев реже ошибался и имел больше брейк-пойнтов, но Руне чуть чаще владел инициативой в перестрелках на задней линии и действовал более эффектно. В шестом гейме два безукоризненных укороченных удара позволили датчанину взять чужую подачу. Россиянин тут же сделал ответный брейк, но в двенадцатом гейме Руне при счете 30:30 попал в линию, вынудив соперника ошибиться, после чего Рублев ударом справа послал мяч в аут после острого приема.
Во втором сете ситуация изменилась кардинальным образом. После раннего обмена подачами россиянин полностью завладел преимуществом. В четырех геймах, сыгранных начиная со счета 2:2, датчанин в общей сложно смог взять всего четыре очка, и появились первые сомнения, уж не устал ли он? Во всяком случае, той скорости, которую Руне показывал в начале встречи, у него в те минуты не просматривалось.
Самой интересной получилась третья партия. Оба соперника играли с перепадами, причем Рублеву, как и три месяца назад в Мельбурне, снова пришлось догонять. Позволив Руне сделать брейк во втором гейме, он при счете 1:4 уступал 30:40 на своей подаче, но тут вовремя прорезался эйс. А в следующем, седьмом гейме эмоциональный датчанин допустил две двойные ошибки, и вскоре счет сравнялся. Измотанный Руне продолжал рисковать, но, когда казалось, что тай-брейка уже не избежать, наступила развязка. Вынудив Рублева уйти в глухую оборону в начале одиннадцатого гейма, датчанин дважды грубо ошибся при выполнении смэшей, а на одном из брейк-пойнтов допустил двойную ошибку. Россиянин же не дрогнул, завершив матч эйсом со счетом 5:7, 6:2, 7:5 за 2 часа 35 минут.
На церемонии награждения новоиспеченный чемпион перепутал княгиню Монако с президентом теннисной федерации княжества, чем повеселил стоявшего рядом князя Альбера II, но эта оплошность принципиального значения не имела.
Завоевав свой 13-й и самый престижный титул за карьеру, Рублев вдобавок к почти €900 тыс. получил 1000 рейтинговых очков — больше, чем за весь прошлый грунтовый сезон, и благодаря этому закрепился на шестом месте в мировом рейтинге. А по очкам, набранным в этом году, Рублев с 12-го места поднялся сразу на пятое. С января он заработал уже 1885 баллов, и на данный момент имеет прекрасные шансы четвертый раз подряд сыграть на итоговом турнире АТР в Турине.
Турнир ATP категории Masters 1000 в Монте-Карло
Призовой фонд — €5,8 млн
1/2 финала. Андрей Рублев (Россия, 5)—Тейлор Фритц (США, 8) 5:7, 6:1, 6:3. Хольгер Руне (Дания, 6)—Янник Синнер (Италия, 7) 1:6, 7:5, 7:5. Финал. Рублев—Руне 5:7, 6:2, 7:5.