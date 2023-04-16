Андрей Рублев выиграл в пасхальную рулетку

Чемпионом Rolex Monte-Carlo Masters — завершившегося в Монако турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн — стал россиянин Андрей Рублев, который в финале в трех партиях переиграл 19-летнего датчанина Хольгера Руне. Это первая победа шестой ракетки мира на столь представительных состязаниях, причем второй год подряд Рублев берет титулы на Пасху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два года спустя после поражения в финале Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев все-таки выиграл этот турнир, завоевав на данный момент свой самый престижный титул

Фото: Eric Gaillard , Reuters Два года спустя после поражения в финале Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев все-таки выиграл этот турнир, завоевав на данный момент свой самый престижный титул

Фото: Eric Gaillard , Reuters

Перед началом этого совершенно непредсказуемого финала теннисные болельщики, конечно, вспоминали потрясающий матч между Андреем Рублевым и Хольгером Руне, который был сыгран в январе в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Тогда россиянин сначала уступал в пятой партии — 2:5, затем отыграл два матчбола на своей подаче при счете 5:6, потом отставал на супер-тай-брейке — 0:5, но в итоге все-таки смог одержать героическую победу. А еще кто-то мог вспомнить, что в прошлом году также на Пасху Рублев праздновал один из самых ярких триумфов в своей карьере, обыграв в финале грунтового турнира в Белграде самого Новака Джоковича.

В субботу в Монако в который уже раз за последние дни испортилась погода, в связи с чем трехсетовые полуфиналы, в которых Рублев встречался с Тейлором Фритцем, а Руне — с Янником Синнером, приходилось прерывать из-за дождя. В итоге встреча датчанина с итальянцем завершилась примерно в 21.45, когда до финала оставалось примерно 17 часов. То есть 19-летний теннисист попал в такую же непростую ситуацию, как двумя днями ранее Даниил Медведев, который выходил на пятничный четвертьфинал против Руне после вечерней победы, одержанной в четверг в большой борьбе над Александром Зверевым.

Правда, нельзя было исключать, что хорошие физические кондиции юного, крепко сбитого датского универсала, способного блестяще выступать как на грунте, так и на харде, могут свести на нет гипотетическое преимущество Рублева, имевшего больше времени на восстановление.

Более того, Руне, обладающий, качественным крученым ударом справа и хорошей спортивной наглостью, в отличие от россиянина, уже имел положительный опыт участия в столь престижных финалах. В ноябре прошлого года он сумел остановить Джоковича в решающем матче аналогичного состязания в Париже. Рублев же оба своих предыдущих «мастерских» финала в 2021 году проиграл — Стефаносу Циципасу также в Монте-Карло и Александру Звереву в Цинциннати. То есть эти турниры оставались для него такими же неприступными, как и полуфиналы чемпионатов Большого шлема, где он пока не бывал.

Первая партия в целом была абсолютно равной. Рублев реже ошибался и имел больше брейк-пойнтов, но Руне чуть чаще владел инициативой в перестрелках на задней линии и действовал более эффектно. В шестом гейме два безукоризненных укороченных удара позволили датчанину взять чужую подачу. Россиянин тут же сделал ответный брейк, но в двенадцатом гейме Руне при счете 30:30 попал в линию, вынудив соперника ошибиться, после чего Рублев ударом справа послал мяч в аут после острого приема.

Во втором сете ситуация изменилась кардинальным образом. После раннего обмена подачами россиянин полностью завладел преимуществом. В четырех геймах, сыгранных начиная со счета 2:2, датчанин в общей сложно смог взять всего четыре очка, и появились первые сомнения, уж не устал ли он? Во всяком случае, той скорости, которую Руне показывал в начале встречи, у него в те минуты не просматривалось.

Самой интересной получилась третья партия. Оба соперника играли с перепадами, причем Рублеву, как и три месяца назад в Мельбурне, снова пришлось догонять. Позволив Руне сделать брейк во втором гейме, он при счете 1:4 уступал 30:40 на своей подаче, но тут вовремя прорезался эйс. А в следующем, седьмом гейме эмоциональный датчанин допустил две двойные ошибки, и вскоре счет сравнялся. Измотанный Руне продолжал рисковать, но, когда казалось, что тай-брейка уже не избежать, наступила развязка. Вынудив Рублева уйти в глухую оборону в начале одиннадцатого гейма, датчанин дважды грубо ошибся при выполнении смэшей, а на одном из брейк-пойнтов допустил двойную ошибку. Россиянин же не дрогнул, завершив матч эйсом со счетом 5:7, 6:2, 7:5 за 2 часа 35 минут.

На церемонии награждения новоиспеченный чемпион перепутал княгиню Монако с президентом теннисной федерации княжества, чем повеселил стоявшего рядом князя Альбера II, но эта оплошность принципиального значения не имела.

Завоевав свой 13-й и самый престижный титул за карьеру, Рублев вдобавок к почти €900 тыс. получил 1000 рейтинговых очков — больше, чем за весь прошлый грунтовый сезон, и благодаря этому закрепился на шестом месте в мировом рейтинге. А по очкам, набранным в этом году, Рублев с 12-го места поднялся сразу на пятое. С января он заработал уже 1885 баллов, и на данный момент имеет прекрасные шансы четвертый раз подряд сыграть на итоговом турнире АТР в Турине.

Евгений Федяков