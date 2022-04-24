Андрей Рублев закончил троицу

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В финале Serbia Open, завершившегося в Белграде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €600 тыс., Андрей Рублев в трех сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Россиянин завоевал одиннадцатый за карьеру и третий в нынешнем сезоне титул. Кроме того, теперь он имеет на своем счету по одной победе над каждым из трех самых выдающихся теннисистов мира — Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Тем временем в Стамбуле на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $240 тыс. в чисто российском финале Анастасия Потапова, занимавшая в мировом рейтинге лишь 122-е место и пробивавшаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла Веронику Кудерметову.

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Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Андрей Рублев

Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images

Финал Открытого чемпионата Сербии стал для Андрея Рублева всего лишь вторым матчем против Новака Джоковича. Пять месяцев назад они встречались на итоговом турнире в Турине, где серб довольно легко победил в двух партиях. Правда, сейчас, на финише третьей недели серии грунтовых состязаний АТР, которые проходят в преддверии Roland Garros, ситуация для Рублева отнюдь не выглядела безнадежной, поскольку Джокович, пропустивший из-за отсутствия прививки от коронавируса Australian Open, а также крупные чемпионаты в Индиан-Уэллсе и Майами, так до сих пор и не успел набрать хорошую форму.

Для серба это был лишь третий турнир в нынешнем сезоне. До этого в Дубае он дошел до четвертьфинала, а на прошлой неделе в Монте-Карло в первом же своем матче сенсационно проиграл будущему финалисту, испанцу Алехандро Давидовичу Фокине. Вот и в Белграде уровень игры лидера мирового рейтинга оставлял желать много лучшего. Чтобы одолеть своих соотечественников Ласло Джере и Миомира Кечмановича, а в полуфинале — Карена Хачанова, ему потребовалось в общей сложности девять партий и почти восемь часов. В каждом из этих матчей Джоковичу приходилось отыгрываться, и хотя подобные победы обычно добавляют уверенности, он оставил на домашнем корте массу сил и эмоций.

Путь к финалу Андрея Рублева в целом был гораздо легче. После трудового выигрыша у чеха Иржи Легечки он очень уверенно разбирался с японцем Таро Даниэлем и титулованным итальянским ветераном Фабио Фоньини, которые не смогли зацепить на подаче россиянина ни одного гейма. То есть по качеству игры на данный момент Рублева вполне можно было считать фаворитом белградского финала, хотя для успешного противостояния с самим Джоковичем на глазах нескольких тысяч его болельщиков россиянину, безусловно, требовалось укротить собственные нервы.

Перед началом встречи, определяя очередность подач, соперники прямо у сетки провели особую пасхальную жеребьевку, сыграв в битки.

Крашеное яйцо Рублева оказалось прочнее, он выбрал прием, а затем, взяв в середине первой партии десять очков подряд, вскоре уверенно завершил ее. Дебют второго сета остался за Джоковичем. Рублев сразу же отыграл потерянную подачу, но серб ценой громадных усилий все-таки сумел выровнять ситуацию в матче. Не реализовав два сетбола в десятом гейме и еще три — в двенадцатом, Джокович в который раз продемонстрировал свое уникальное умение играть на пределе физических возможностей и оставил за собой тай-брейк.

Третий сет, впрочем, прошел при полном преимуществе Рублева. Упустив свой шанс в первом упорном гейме на чужой подаче, изможденный Джокович, который уже не успевал к мячу и тяжело дышал, полностью потерял контроль над ситуацией. В итоге — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 за 2 часа 29 минут. Завоевав свой третий в этом году и одиннадцатый за карьеру титул, 24-летний Рублев добился сравнительно редкого достижения, которым раньше из россиян мог похвастаться только третий номер мирового рейтинга по итогам 2006 года Николай Давыденко.

Теперь на его счету есть победы над каждым из трех самых великих теннисистов современности — Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Кроме того, он впервые одолел теннисиста, возглавляющего классификацию АТР.

Белградский триумф восьмой ракетки мира стал не единственным российским теннисным успехом на прошлой неделе. В воскресенье в Стамбуле на TEN BNP Paribas Tennis Championships Istanbul, сравнительно небольшом турнире WTA категории 250, титул разыграли Анастасия Потапова, пробивавшаяся в основную сетку через квалификацию, и Вероника Кудерметова, которая стоит в первой тридцатке мирового рейтинга. Здесь перелом произошел в середине первого сета. Уступая — 1:3, Потапова затем взяла восемь геймов подряд и в итоге праздновала победу — 6:3, 6:1. Это первый титул в карьере 21-летней теннисистки, которая в 2016 году выиграла юниорский Wimbledon, а сейчас тренируется под руководством капитана женской сборной России Игоря Андреева. Турецкий прорыв позволит Потаповой значительно улучшить положение в рейтинге, где она со 122-го места поднимется сразу на 78-е. Отметим также, что, хотя российские теннисные профессионалы сейчас выступают на личных турнирах в нейтральном статусе, де-факто это был первый чисто российский финал на турнирах WTA c cентября 2018 года, когда в Ташкенте все та же Потапова уступила Маргарите Гаспарян.

Евгений Федяков