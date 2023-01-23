Спасение догоняющего

В мужских четвертьфиналах Открытого чемпионата Австралии, продолжающегося в Мельбурне, примут участие два россиянина. Вслед за Кареном Хачановым этой стадии достиг Андрей Рублев, который спас тяжелейший пятый сет встречи с десятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне, уступая 2:5, отыграв два матчбола при счете 5:6 и отставая на тай-брейке 0:5. За выход в полуфинал Рублев поборется с главным фаворитом турнира, его девятикратным чемпионом сербом Новаком Джоковичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предстоящий матч против главного фаворита Australian Open Новака Джоковича будет для Андрея Рублева (на фото) уже седьмым четвертьфиналом на турнирах Большого шлема

Фото: William West / AFP Предстоящий матч против главного фаворита Australian Open Новака Джоковича будет для Андрея Рублева (на фото) уже седьмым четвертьфиналом на турнирах Большого шлема

Фото: William West / AFP

Матч 1/8 финала Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне, самобытным дарованием, который по части экспрессии, пожалуй, превосходит даже своего ровесника, лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, был противостоянием практически равных соперников. Разница между ними по большому счету проявилась лишь в самый решающий момент и заключалась не в умении бить по мячу, а в опыте, которого у 25-летнего россиянина, конечно, было заметно больше. Его 19-летний оппонент, лишь в прошлом году прорвавшийся из второй сотни в первую десятку, еще не успел по-настоящему заматереть. В противном случае Рублеву, уже зрелому и неоднократно битому мастеру, находящемуся в расцвете сил, вряд ли удалось бы спасти встречу, в концовке которой Руне, как трижды казалось, уже удалось добиться решающего преимущества.

В первый раз в считаных шагах от фиаско в пятой партии россиянин оказался при счете 2:5.

Однако Руне, почувствовав близость желанного успеха, не справился с нервами, и из тринадцати следующих очков выиграл всего одно. Вторая критическая ситуация возникла в двенадцатом гейме на подаче Рублева. Соперник заработал два матчбола, которые удалось отыграть в коротких розыгрышах. Третий шанс Руне упустил, поведя 5:0 на супер-тай-брейке, который в пятом сете играется до десяти очков. Рублев в те минуты действовал практически безошибочно, в то время как датчанина снова подвела психология. Ну а кульминация наступила в самом конце. На своем втором матчболе Рублев разыграл великолепную комбинацию, заставил Руне уйти в глухую оборону, но неудачно выполнил удар, который должен был стать последним, и получил неотразимый ответ. Однако третий матчбол все же наградил россиянина за упорство и упрямство. Мяч после его удара с задней линии задел трос и еле-еле перевалился на другую половину корта. Достать его было бы невозможно даже в том случае, если бы на месте датчанина, обладающего, кстати, очень быстрыми ногами, оказался рекордсмен мира на стометровке Усейн Болт.

«Мне никогда в жизни не удавалось выигрывать такие матчи, и я дрожу от счастья»,— сказал Рублев.

Эта победа наверняка добавит вистов его репутации. Остановить Руне, очень сильного теннисиста, на которого работает едва ли не самый раскрученный тренер мира Патрик Муратоглу, да еще в такой сумасшедшей борьбе — само по себе ценное достижение. Оно, кстати, позволит россиянину вернуться на высшее за карьеру пятое место в мировом рейтинге (шансы подняться выше в ближайший понедельник у него не очень велики), а еще — в седьмой раз достигнуть на турнирах Большого шлема четвертьфинальной стадии. По этому показателю Рублев опередил Даниила Медведева, у которого таких четвертьфиналов шесть.

Подобная стабильность — признак высокого мастерства, но вопрос в том, что дальше по сетке мейджоров Рублеву продвигаться не удавалось. В борьбе за выход в полуфиналы он дважды уступал все тому же Медведеву, по одному разу — Рафаэлю Надалю, Стефаносу Циципасу, Марину Чиличу и Фрэнсису Тиафо. А теперь его ждет сложнейшее испытание — битва с главным фаворитом нынешнего Australian Open, его девятикратным чемпионом Новаком Джоковичем, который провел свой самый простой матч на этом турнире, разобравшись примерно за два часа с австралийцем Алексом Де Минором.

В способности Рублева пройти знаменитого соперника сомнений нет. Весной прошлого года он обыграл Джоковича, причем не где-нибудь, а в финале домашнего для серба турнира в Белграде.

Однако в Мельбурне нужно выиграть матч из пяти сетов, что Джоковичу, умеющему грамотно распределять силы по длинной дистанции, скорее на руку. Теоретически Рублеву может помочь проблема с левым бедром, которая преследует серба уже две с половиной недели, хотя в понедельник он не испытывал никаких сложностей. Ждать от нервной системы Джоковича таких же перепадов, какие были у Руне, тоже, конечно, не приходится. Так что рассчитывать россиянину нужно лишь на самого себя.

Хорошая новость для Рублева, как, впрочем, и для Джоковича, заключается в том, что в другом, чисто американском, четвертьфинале в нижней половине сетки встретятся 35-я и 89-я ракетки мира — Томми Пол и Бен Шелтон. И чем бы ни закончился их матч, расклад сил в полуфинале очевиден уже сейчас.

Евгений Федяков