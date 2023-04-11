Даниил Медведев готовится рыть землю

В Монако проходит Rolex Monte-Carlo Masters — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн, который по традиции открывает серию крупных европейских состязаний на грунте. В случае успешного выступления на этом покрытии в течение ближайших двух месяцев россиянин Даниил Медведев, выигравший с середины февраля четыре титула в пяти финалах, имеет шансы снова возглавить мировой рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев на турнире в Майами (апрель 2023 года)

Фото: Reuters Даниил Медведев на турнире в Майами (апрель 2023 года)

Фото: Reuters

Великолепная серия Даниила Медведева, который за последние несколько недель победил на турнирах в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а в Индиан-Уэллсе дошел до финала, отразилась на ходе борьбы за высшую строчку в мировой классификации. Если ровно два месяца назад россиянин занимал там лишь 11-е место, то сейчас стоит пятым, и вариант возвращения Медведева на первое место, которое он занимал на протяжении 16 недель в прошлом году, выглядит вполне реальным. Более того, теоретически это возвращение может состояться еще до начала Открытого чемпионата Франции, стартующего в последнее воскресенье мая.

На данный момент положение в первой пятерке рейтинга АТР таково:

Джокович — 7160 очков, испанец Карлос Алькарас (6780 баллов), грек Стефанос Циципас (5770), норвежец Каспер Рууд (5255), Даниил Медведев (5150).

Для верхней части рейтинга, где разрывы между соседями часто исчисляются тысячами баллов, они стоят довольно плотно. При этом в течение ближайших девяти недель пройдут пять крупных турниров: в Монте-Карло (9–16 апреля), Барселоне (17–23 апреля), Мадриде (26 апреля — 7 мая), Риме (10–21 мая) и, разумеется, в Париже на кортах Roland Garros (28 мая — 11 июня). Поэтому перестановки в этой элитной группе весьма вероятны.

Позиция Медведева перед стартом Rolex Monte-Carlo Masters выглядит чрезвычайно выгодной.

В прошлом году россиянин в это же время восстанавливался после операции по поводу грыжи, а затем, проведя за весь сезон лишь один грунтовый турнир, Roland Garros, получил в Париже 180 очков за выход в четвертый круг. Грунт давно считается самым сложным покрытием для Медведева, да и сетка у него не самая простая. Итальянец Лоренцо Сонего, с которым россиянин сыграет в среду в 1/16 финала, способен доставить ему большие проблемы. В то же время нельзя сказать, что на грунтовых кортах россиянин обречен на неудачи. Ведь в 2019 году он дошел до полуфинала в Монте-Карло, где обыграл Циципаса, стоявшего в первой десятке, и Джоковича, лидировавшего гораздо увереннее, а затем сыграл в финале в Барселоне. Разумеется, для достижения хороших результатов на грунте Медведеву требуется несколько видоизменить свою игру, во многом основанную на плоских, а не крученых ударах. Если ему это удастся, то подъем по ступеням рейтинга будет продолжен. Во всяком случае, физические кондиции Медведева сейчас на хорошем уровне, и до Roland Garros, кроме Монте-Карло, он планирует выступить в Барселоне, Мадриде и Риме.

Новаку Джоковичу в ходе грунтового сезона требуется защитить 1880 очков, из которых 1000 была заработана за победу на Открытом чемпионате Италии.

Для него это стандартная задача, хотя пока до конца не ясно, каким образом отразился на форме серба перерыв, связанный с вынужденным пропуском недавних двух «мастерсов» в Америке, куда его не пустили из-за отсутствия прививки от коронавируса. По словам самого Джоковича, в процессе адаптации к грунту ключевое значение для него имеют два первых матча, сыгранных на этом покрытии. Год назад Джоковича в Монте-Карло сразу же остановил опасный испанец Алехандро Давидович Фокина, но на этот раз серб, показав далеко не лучший свой теннис, обыграл 26-летнего россиянина Ивана Гахова, который, занимая в рейтинге лишь 186-е место, сначала впервые прошел квалификацию турнира АТР, а затем в первом круге выбил из сетки крепкого середняка первой сотни американца Маккензи Макдональда.

Карлос Алькарас находится в похожей ситуации. В 2022 году он набрал на грунте 1870 очков, получив 1000 победных баллов в Мадриде, 500 — в Барселоне, но сначала, подобно Джоковичу, вылетел на старте турнира в Монте-Карло. Правда, эту неделю испанец, как и его знаменитый соотечественник, 14-кратный чемпион Roland Garros Рафаэль Надаль, решил пропустить из-за очередной травмы. Грунт — родное покрытие Алькараса, и ясно, что он будет на нем очень опасен. Хотя физические недомогания, которые мешают 19-летнему игроку, стали слишком частыми, и как его организм будет реагировать на серьезные нагрузки, с которыми практически всегда связаны регулярные выступления на грунте, пока непонятно.

Труднее всего отстоять нынешние позиции будет Стефаносу Циципасу, который год назад второй раз победил в Монте-Карло, затем был в финале Рима и в общей сложности заработал на земляных кортах 2230 очков.

Ведь еще совсем недавно грека беспокоила травма правого плеча. Прошлой весной к середине Отрытого чемпионата Франции он уже потерял оптимальную форму, выбыв в четвертом круге, а вот Каспер Рууд, наоборот, добрался в Париже до финала и получил там 1200 из своих 2045 очков, заработанных за рассматриваемый период. Норвежец обожает играть на грунте, и неудивительно, что он быстро перешел на это покрытие, выиграв в воскресенье небольшой турнир категории 250 в португальском Эшториле. Теоретически Рууд, пока у него не сгорели парижские очки, может даже попытаться настичь Джоковича. Правда, для успешной погони ему потребуется сохранять идеальные физические кондиции на протяжении полутора месяцев, а это нелегко.

Евгений Федяков