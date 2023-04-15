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Коммерсантъ FM
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«Гемотест»: 72% россиян не защищены от вируса кори

В первые месяцы 2023 года россияне проверяли иммунитет к вирусу кори в два раза чаще, чем годом ранее. Однако у 72% граждан не было иммунитета к этой инфекции, говорится в исследовании лаборатории «Гемотест».

«Гемотест» в 2023 году провела 17 тыс. исследований на антитела IgG к кори. Точные сроки их проведения не указываются. Результаты исследования приводит «РИА Новости».

По данным лаборатории, защиты от кори нет у 80% граждан, проверявших свой иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае. Этот показатель немного ниже в Москве и Санкт-Петербурге (75–77%), а также в Подмосковье (73%).

Первую прививку от кори делают ребенку в возрасте одного года, затем повторяют в шесть лет. После второй прививки иммунитет формируется в 95% случаев и сохраняется максимум на 18 лет, уточнили в «Гемотесте», поэтому взрослым людям рекомендуется контролировать уровень антител (класса IgG) каждые пять лет.

Что такое корь и чем она опасна

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В феврале 2019 года в одном из зданий Высшей школы экономики в Москве вводили карантин в связи со случаем заболевания корью, несколько сотен студентов отстраняли от занятий. Роспотребнадзор связывал всплеск заболеваемости по всей России с «завозом инфекции из неблагополучных стран». На нынешней неделе студентов РГУ нефти и газа тоже отправили на удаленку на 21 день из-за случая заболевания корью.

Каких прививок боятся российские родители — в материале «Ъ» «Хардкорь».

Лаура Кеффер

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