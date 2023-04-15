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Коммерсантъ FM
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В Ингушетии ликвидировали четверых подозреваемых в нападении на пункт ДПС

В Малгобекском районе Ингушетии ликвидировали четырех человек, которых подозревают в нападении на пункт ДПС в марте. Еще двое нападавших и девять их пособников были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова.

«В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу»,— сказано в сообщении пресс-службы. Бандиты «объявили себя сторонниками» запрещенного в России Исламского государства (ИГ; организация признана террористической).

В пресс-службе сообщили, что на основании показаний нападавших были установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни, «оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия». Силовые органы также обнаружили схроны с оружием и боеприпасами. Работа по поиску пособников нападавших продолжается, дополнили в пресс-службе.

В конце марта неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. 3 апреля подозреваемых обнаружили в Малгобекском районе. В ходе перестрелки были убиты трое полицейских, еще восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали.

7 апреля СМИ сообщили, что один из участников группировки — 21-летний Амир Боков — добровольно сдался полиции. 8 апреля сообщалось о задержании еще одного участника группировки, позже это подтвердили в оперштабе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кавказские террористы не лучше украинских».

Олеся Павленко

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