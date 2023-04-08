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Коммерсантъ FM
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Оперштаб подтвердил задержание второго подозреваемого в нападении на пост ДПС в Ингушетии

Оперштаб Ингушетии подтвердил, что один из участников банды, подозреваемой в нападении на пост ДПС в Ингушетии, задержан. Ранее об этом сообщили ТАСС и «Известия» с ссылкой на источники.

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель селения Кантышево Мошхоев М.А.1998 года рождения»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Еще один участник банды из четырех человек, по данным СМИ, сдался полиции, другой был найден мертвым.

Противостояние силовиков и группировки началось в конце марта — неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14» возле сельского поселения Кантышево Назрановского района. Были ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемых удалось обнаружить 3 апреля в Малгобекском районе. В ходе перестрелки были убиты трое полицейских, еще восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Подробнее — в материале «Кавказские террористы не лучше украинских».

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