Кавказские террористы не лучше украинских

Ведущаяся уже трое суток масштабная антитеррористическая операция в Малгобекском районе Ингушетии пока складывается не в пользу силовиков. В противостоянии с террористами погибли уже трое полицейских; еще восемь человек попали с огнестрельными ранениями в больницу. От осколков бандитской гранаты не смог укрыться и сержант-кавалерист из Орла. При этом ликвидировать пока удалось лишь одного из пятерых боевиков. По данным близкого к спецоперации источника «Ъ», проблемы возникли из-за того, что бандиты действуют на своей территории: они прекрасно знают местность и пользуются поддержкой своих якобы мирных родственников, в то время как ловят их в основном прикомандированные из Центральной России полицейские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские у стационарного поста ДПС «Волга-14» в Ингушетии

Фото: МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новости Полицейские у стационарного поста ДПС «Волга-14» в Ингушетии

Фото: МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новости

«Ъ» стали известны итоги контртеррористической операции, начатой по распоряжению оперативного штаба УФСБ по Ингушетии вечером 3 апреля. В противостоянии с вооруженными бандитами погибли двое полицейских из УМВД по Тульской области: помощник дежурного по ИВС в Ефремовском районе сержант Максим Родионов и капитан Максим Алехин, служивший в областном центре в должности начальника опорного пункта «Петровский». Смертельные ранения получил также участковый инспектор ОМВД по Малгобекскому району майор Башир Хаутиев.

Восемь полицейских выбыли из строя, получив огнестрельные и осколочные ранения различной степени тяжести.

Так, например, старшему сержанту из Тульской области автоматная очередь прошила ноги, и полицейский потерял так много крови, что его пришлось отправлять в реанимацию. Не менее тяжелым оказалось ранение старшего лейтенанта оперативника СОБР «Булат» из управления Росгвардии по Московской области — ему в ногу попала одна пуля, однако угодила она точно в артерию. Все остальные получили травмы полегче, но тоже не смогли обойтись без медицинской помощи. В Центральной райбольнице Малгобека оказался и старший сержант-кавалерист полка ППС по Орлу — ему в ногу угодили осколки брошенной бандитами гранаты.

Между тем силовикам пока удалось ликвидировать лишь одного из членов банды. На окраине села Аки-Юрт преследователи обнаружили труп одного из боевиков — 35-летнего Мовсара Коттоева. Рядом с телом лежали автомат Калашникова и две гранаты РГД-5.

Тяжело раненный мужчина, известный в районе своими экстремистскими религиозными взглядами, вероятно, пробирался в населенный пункт, чтобы получить медпомощь, но на окраине Аки-Юрта истек кровью.

Единомышленники и вероятные сообщники погибшего — уроженцы и жители Малгобекского района Микаил Мошхоев, Амир Боков, Амирхан Гуражев и Адам Оздоев — пока еще живы и на свободе. Участвующие в спецоперации полицейские, сотрудники ФСБ, Росгвардии и Минобороны зажали банду на западной окраине поселка Зязиков-Юрт. Квартал из четырех частных домовладений, между которыми перемещаются боевики, со всех сторон оцеплен бронетранспортерами и бойцами спецподразделений.

Всех жителей этих домов удалось заблаговременно эвакуировать, поэтому никаких шансов вырваться из окружения у бандитов нет. Судьба предполагаемых убийц полицейских, как пояснил «Ъ» один из участников спецоперации, предопределена. Силовики выбирают сейчас лишь способы уничтожения банды, надеясь свести к минимуму разрушение домов и хозяйственных построек, которые неизбежно пострадают в результате штурма.

Малгобекские ваххабиты 27 марта вечером обстреляли из автоматов пост ДПС «Волга-14» возле села Кантышево Назрановского района Ингушетии, расположенный у самой границы с Северной Осетией. Полицейским тогда удалось отбить атаку. Сразу после перестрелки они сообщили о нападении по радиосвязи, но задержать приметный темно-синий ВАЗ-2105 бандитов с багажником на крыше не удалось. «Жигули» нашлись только 3 апреля во время обыска расположенного на окраине Малгобека фермерского хозяйства 70-летнего Лечи Коттоева, приходящегося родственником одному из нападавших.

Однако подозрительную ферму в рамках введенного плана «Сирена» по розыску стрелков проверяли всего двое участковых районного ОМВД, а пряталась на ней, как оказалось, вся вооруженная до зубов банда. В итоге после короткой перестрелки участковые были вынуждены отступить, а боевики скрылись.

Обыскав ферму после прибытия туда подкрепления, силовики установили, что по крайней мере одного из нападавших полицейским удалось тяжело ранить. Вместе с брошенной боевиками одеждой, посудой и стреляными гильзами всех существующих калибров валялись окровавленные бинты, шприцы и вскрытые ампулы из-под промедола, использующегося для купирования болевого шока.

Вечером того же дня оперативный штаб УФСБ по Ингушетии объявил о проведении контртеррористической операции на территории района, но следующая встреча силовиков с бандитами состоялась только в минувшую среду.

Как оказалось, четверо вероятных сообщников уже погибшего Мовсара Коттоева спрятались в пустующем частном доме, расположенном в конце Кавказской улицы поселка Зязиков-Юрт. Бандиты заранее подготовились к так называемому подворовому обходу жителей села и, как только перед домом №77 появились силовики, открыли по ним ураганный огонь.

В Зязиков-Юрте участники операции понесли наиболее тяжелые потери, однако и скрыться бандитам на этот раз они не дали.

Как пояснил «Ъ» один из участников событий, бандиты на несколько дней завладели инициативой потому, что они заранее подготовились к противостоянию с силовиками. Они приобрели оружие и транспорт, запаслись продуктами и медикаментами, наконец, заранее оборудовали в районе убежища, в которых планировали прятаться или отбиваться от правоохранителей.

Но главным преимуществом бандитов, как полагает собеседник «Ъ», стала поддержка местных жителей из числа близких и дальних родственников убитого Мовсара Коттоева. При проведении контртеррористических мероприятий выяснилось, что боевику помогал Лечи Коттоев, предоставивший бандитам свою ферму и хранивший для них запас патронов у себя дома; жители села Новый Редант Расул Коттоев и Магомед Коттоев, согласившиеся спрятать принадлежавшие банде гранаты, Мурат Хорсиев, взявший на временное хранение автомат Калашникова с глушителем и патроны. Все эти люди сейчас дают показания в районном отделе Следственного комитета РФ и, скорее всего, будут обвинены в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Самим убийцам полицейских, как полагает собеседник «Ъ», никакие обвинения уже не грозят: приговор им уже вынесен, а в ближайшие часы он будет приведен в исполнение. А выйти на разыскиваемых помогут местные жители, которым МВД уже пообещало выплатить за это 3 млн руб.

Сергей Машкин