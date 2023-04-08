СМИ узнали о задержании еще одного подозреваемого в нападении на пост ДПС в Ингушетии

Подозреваемый в вооруженным нападении на пост ДПС задержан, сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, Мошхоев (имя не указывается) был задержан при попытке покинуть республику. Как утверждают «Известия», подозреваемого обнаружили, когда он искал еду для других членов группировки.

Противостояние силовиков и группировки началось в конце марта — неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14» возле сельского поселения Кантышево Назрановского района. Были ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемых удалось обнаружить 3 апреля в Малгобекском районе. В ходе перестрелки были убиты трое полицейских, еще восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали. По информации СМИ, один подозреваемый сдался полиции, еще один был найден мертвым.

По данным близкого к спецоперации источника «Ъ», проблемы возникли из-за того, что бандиты действуют на своей территории: они прекрасно знают местность и пользуются поддержкой своих якобы мирных родственников, в то время как ловят их в основном прикомандированные полицейские из Центральной России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кавказские террористы не лучше украинских».

Леонид Уварчев