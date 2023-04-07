СМИ: подозреваемый в нападении на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

21-летний Амир Боков, один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии, добровольно сдался сотрудникам силовых служб, сообщили «РИА Новости», RT и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительные органы. Он пришел в полицию в городе Малгобек и дал признательные показания.

«Объявленный в розыск после нападений на сотрудников полиции в Северной Осетии и Ингушетии 21-летний Амир Боков пришел в правоохранительные органы с дядей и сдался»,— сказал собеседник «Интерфакса».

По предварительным данным, трое других предполагаемых участников нападения — Микаил Мошхоев, Амирхан Гуражев и Адам Оздоев — скрываются в лесном массиве на окраине Малгобекского района. Ранее их объявили в розыск. Один из членов банды — Мовсар Коттоев — был обнаружен мертвым на окраине села Аки-Юрт.

27 марта неизвестные обстреляли пост полиции «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии. Двое полицейских получили ранения, сообщали в СКР.

3 апреля в Малгобеке были обнаружены подозреваемые в нападении на пост ДПС. В Малгобекском районе ввели режим контртеррористической операции (КТО). Между подозреваемыми и сотрудниками силовых органов произошла перестрелка на окраине города. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранения, нападавшие скрылись.

В ночь на 6 апреля в одном из частных домов в селе Зязиков-Юрт сотрудники силовых структур заблокировали подозреваемых в нападении, они отказались сложить оружие. В результате перестрелки три правоохранителя погибли. По неофициальным данным, еще восемь получили ранения.

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Олеся Павленко