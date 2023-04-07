Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: подозреваемый в нападении на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

21-летний Амир Боков, один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии, добровольно сдался сотрудникам силовых служб, сообщили «РИА Новости», RT и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительные органы. Он пришел в полицию в городе Малгобек и дал признательные показания.

«Объявленный в розыск после нападений на сотрудников полиции в Северной Осетии и Ингушетии 21-летний Амир Боков пришел в правоохранительные органы с дядей и сдался»,— сказал собеседник «Интерфакса».

По предварительным данным, трое других предполагаемых участников нападения — Микаил Мошхоев, Амирхан Гуражев и Адам Оздоев — скрываются в лесном массиве на окраине Малгобекского района. Ранее их объявили в розыск. Один из членов банды — Мовсар Коттоев — был обнаружен мертвым на окраине села Аки-Юрт.

27 марта неизвестные обстреляли пост полиции «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии. Двое полицейских получили ранения, сообщали в СКР.

3 апреля в Малгобеке были обнаружены подозреваемые в нападении на пост ДПС. В Малгобекском районе ввели режим контртеррористической операции (КТО). Между подозреваемыми и сотрудниками силовых органов произошла перестрелка на окраине города. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранения, нападавшие скрылись.

В ночь на 6 апреля в одном из частных домов в селе Зязиков-Юрт сотрудники силовых структур заблокировали подозреваемых в нападении, они отказались сложить оружие. В результате перестрелки три правоохранителя погибли. По неофициальным данным, еще восемь получили ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кавказские террористы не лучше украинских».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...