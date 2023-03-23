Электросамокаты готовятся к выезду

24 марта в столице стартует сезон электросамокатов. Компании запускают новые тарифы, однако стоимость поездок обещают существенно не повышать. Как выяснил “Ъ FM”, самые популярные кикшеринг-сервисы уже в пятницу возобновят работу после зимнего перерыва. Помимо новых тарифов они также обещают, что увеличится и парк электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, количество техники сервиса Whoosh достигнет 20 тыс., рассказала пресс-секретарь компании Юлия Камойлик:

«Электросамокаты уже выставляются на московские улицы. Парк очень большой, постепенно мы размещаем их и на парковках. Планируем увеличить число на 5 тыс. Мы расширяемся, и квота на город увеличивается на всех операторов. Транспортное удобство электросамокатов зависит от плотности покрытия, то есть они должны быть всегда рядом. Общее количество составит 20 тыс. единиц.

1 марта вступили в силу поправки в ПДД. У электросамокатов появился юридический статус — это средство индивидуальной мобильности (СИМ). У них очень четкие правила — с какой скоростью ехать, где разрешено двигаться, и как поступать в разных ситуациях, какая ответственность ложится на водителя электросамоката.

Внутри кикшеринга мы не сделали никаких доработок в связи с принятием ПДД. Есть категории, на которые мы и раньше ориентировались, например, ограничение скорости до 25 км/ч или вес самого устройства — все совпадает. Скорее всего, сильно изменится поведение частных владельцев электросамокатов. Что касается зоны покрытия, то Whoosh начинает сезон в границах прошлого. Вся Москва охвачена точками проката, и в области тоже довольно хорошее покрытие, я бы не сказала, что там есть какие-то белые пятна. Самокаты мы везде доставим постепенно, несколько дней после запуска их будут довозить, выставлять на парковки. Глобальных изменений нет, но не потому, что мы не хотим, а потому что уже некуда расширяться — территория покрытия обширная».

В департаменте транспорта столицы подтвердили, что операторы начинают готовиться к старту нового сезона и уже выставляют электросамокаты на парковках Москвы. В сервисе Urent также обещает возобновить работу в 24 марта. При этом в «Яндексе» сообщили “Ъ FM”, что с учетом погодных условий планируют начать сезон только на следующей неделе. Этот фактор сейчас определяющий, соглашается гендиректор компании Lite Руслан Тарасов:

«Сезон стартует 24 марта, по крайней мере, мы на это надеемся, если не подведет погода. Наши самокаты уже наготове, команды собраны, все процессы протестированы. Соответственно, если будет сильный дождь или холод, мы подождем, чтобы сохранить чистоту СИМ. Что касается парка, каждый год он растет на 100%.

Зона покрытия останется в прежних границах, потому что в 2022 году мы не добирали объемы в тех зонах, в которых работали — преимущественно Новая Москва. Тарифы не повышаются, но вводятся новые опции, например, "Безлимит": можно заплатить фиксированную стоимость за 12 часов пользования и менять самокаты. Парк растет, мы оптимизируем затраты и можем давать клиентам более выгодные цены — это в наших интересах.

Как изменение правил дорожного движения повлияет на работу сервиса? Будут вводиться новые медленные зоны, системы контроля езды вдвоем на одном самокате, мы будем больше обращать внимание и выявлять случаи катания подростками. У нас можно арендовать электросамокат с 18 лет, согласно договору-оферте. Правила, мы их и раньше соблюдали, но в этом году собираемся усилить контроль».

Согласно новым поправкам в ПДД и Кодекс об административных правонарушений, за езду вдвоем на самокате, превышение скорости в 25 километров в час, а также выезд на дорогу со знаком «Движение средств индивидуальной мобильности запрещено» грозит наказание в виде штрафа в 800 руб. 1 тыс. руб. придется заплатить за выезд на дорогу с ограничением скорости в 60 км/ч. До 1,5 тыс. — за езду в нетрезвом состоянии и причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести по неосторожности.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин