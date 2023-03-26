Под Америку подложили китайский мир

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву так встревожил многих в Вашингтоне, что это вынудило президента США Джо Байдена выступить с успокоительным заявлением. Глава Белого дома призвал не преувеличивать степень сближения Москвы и Пекина и заверил, что альянсы во главе с США имеют гораздо большее влияние в мире. Однако это заявление не возымело особого действия. Экс-президент Трамп повторил свою мысль о том, что лидеры России и Китая, пользуясь слабостью США, решают будущее миропорядка на следующие 100 лет. Оправдались опасения и по поводу китайского «мирного плана» по Украине, который США отвергают. Он вызвал интерес европейских союзников Америки, а также поддержку Бразилии и Турции. Бразильский президент Лула да Силва предложил даже создать «клуб мира». Получается, что Пекин в пропагандистском смысле переиграл Вашингтон: США в этот клуб явно не попадают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images

Свой первый комментарий по поводу визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, вызвавшего беспокойство среди американских политиков, экспертов и СМИ, президент США Джо Байден дал в прошлую пятницу, на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по итогам своего визита в Оттаву. Рост алармистских настроений в Вашингтоне стал неприятной неожиданностью для президента США, и он решил успокоить сограждан, доказав, что у России и Китая нет никаких шансов перехватить инициативу у Америки.

«Мы значительно расширили наши союзы. Ничего такого ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире я не видел. В нынешней ситуации США и НАТО сильнее. Мы все вместе: G7, QUAD, АСЕАН, Япония, Корея. Как сообщает мой аппарат, за время пребывания на посту президента я уже встретился с 80% мировых лидеров. Это мы расширяем альянсы, наши противники — нет»,— заявил Джо Байден.

«Скажите мне: как и при каких обстоятельствах Китай принял какие-то значительные обязательства по отношению к России? В экономическом смысле? Их торговля выросла по сравнению с чем? Я не отношусь несерьезно к Китаю, не отношусь несерьезно к России, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем»,— продолжал Джо Байден, призвав не сомневаться в превосходстве США.

По его словам, единство стран Запада в противодействии России не будет нарушено независимо от того, как долго продлятся боевые действия на Украине.

Несмотря на то что президент США держался весьма уверенно, во время своего двухдневного визита в Канаду он все же допустил оговорку по Фрейду в ходе выступления в канадском парламенте. «Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили. Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю о Китае. Но не будем пока об этом»,— заявил Джо Байден.

Однако успокоительные высказывания Джо Байдена, похоже, еще больше распалили страсти, чему поспособствовал его главный оппонент, экс-президент Трамп, в ходе митинга своих сторонников в Уэйко (штат Техас) вновь, как и сразу после визита председателя Си в Москву, давший противоположную оценку саммита в Москве.

«На днях меня спросили: "Кто для нас самая большая угроза? Это Китай? Это Россия?" Нет, наша самая большая угроза — это политики высокого уровня, работающие в правительстве Соединенных Штатов»,— заявил Дональд Трамп.

«Вы, может быть, видели, как на днях президент Си, умный, на пике своей формы, президент Путин, умный, очень умные люди стоят и договариваются о мировом порядке на следующие 100 лет. Это один из самых печальных моментов, которые вы можете себе вообразить»,— продолжал Дональд Трамп. «Всего два года назад мы держали Китай, Россию, Северную Корею и Иран под контролем. Они и не думали что-то предпринять против нас. Все это знают. Сейчас Россия и Китай едины и проводят саммиты, чтобы поделить мир»,— подвел итоги внешней политики администрации США предшественник Джо Байдена. При этом, по его словам, если бы он находился у власти, то урегулировал бы конфликт на Украине в течение суток.

Весьма символично, что, говоря о миропорядке на ближайшее столетие, Дональд Трамп фактически процитировал китайского лидера, который, прощаясь с Владимиром Путиным после переговоров в Кремле, заявил, что «сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет».

«Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах»,— рассказал Владимир Путин в субботу в интервью каналу «Россия 24», отметив, что Россия и Китай не создают военного союза, в отличие от США, которые нацелены на создание новых альянсов.

Между тем мысль о том, что Россия и Китай строят новый миропорядок, которую высказал Дональд Трамп, подхватила газета The Washington Post. «Этот растущий альянс между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки обладает своим потенциалом изменить мировой порядок так глубоко, как это сделали США полвека назад. Америке и ее демократическим союзникам лучше быть готовыми к ответу»,— говорится в редакционной статье издания. Как следует из публикации, Китай и Россия «с презрением относятся к демократическим ценностям и основанному на правилах мировому порядку, который они считают устаревшим и в котором доминируют Соединенные Штаты».

Как отмечает газета, визит китайского лидера в Москву показал, что Пекин готов «разыгрывать российскую карту», чтобы противостоять тому, что Си Цзиньпин считает «попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем».

Несмотря на заверения Джо Байдена, что западная коалиция остается прочной и расширяется, европейские союзники демонстрируют растущий интерес к китайскому плану по Украине.

«Скажу честно, хоть и знаю, что кому-то это не понравится. Если мы хотим мира на Украине, то господин Байден и господин Си Цзиньпин должны встретиться. Было бы великолепно — это говорит глава правительства маленького Люксембурга,— если бы президент Америки и председатель КНР встретились и составили общий мирный план»,— заявил на недавнем саммите ЕС премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

В свою очередь, как сообщила газета Financial Times, Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина после его визита в Москву к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утечки о возможности такого разговора по видеосвязи появились еще до визита Си Цзиньпина в Москву, однако договоренности о беседе двух лидеров пока нет.

Неожиданную поддержку миссии Си Цзиньпина в Москве выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они дали это понять очень и очень четко»,— заявил Жозеп Боррель, напомнив о пункте китайского мирного плана по Украине, в котором говорится о недопустимости применения ядерного оружия.

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении 30–31 марта посетить с визитом Пекин, чтобы более подробно разобраться в китайской мирной инициативе. «То, что предложил Китай, представляет собой позиционный документ о том, что он считает необходимым для достижения мира. Есть некоторые моменты, которые, на мой взгляд, представляют интерес»,— заявил Педро Санчес.

Вслед за испанским премьером в апреле с визитом в Пекин отправится президент Франции Эмманюэль Макрон, которого будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Китай неидеален, но однажды он может нам понадобиться. Ряд стран ЕС разделяет такую точку зрения»,— цитирует издание Рolitico одного из чиновников в Брюсселе.

В то время как европейские союзники США пока только осторожно присматриваются к китайскому плану, государства незападного мира выражают поддержку инициативе Пекина.

«Если будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровопролитную войну. Ведь в итоге все равно придем к столу переговоров»,— заявил в интервью телеканалу NTV представитель президента Турции Ибрагим Калын. «То, что я увидел по украинской теме во время визита в Вашингтон, в основном, исключая некоторые имена в администрации, существует очень тяжелый климат. Они хотят продолжения войны. Это большой урон не только в плане России и Украины, но региона и мира»,— добавил Ибрагим Калын.

Схожую позицию занимает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который должен был прибыть с визитом в Пекин уже в воскресенье, однако перенес визит из-за болезни. «Президент неоднократно указывал на то, что слышит много о войне, но мало о мире. Он поддерживает мирные переговоры»,— заявил в интервью Financial Times глава МИД Бразилии Мауру Виейра. По словам главы бразильского дипломатического ведомства, идея президента да Силвы состоит в том, чтобы создать «клуб мира» вместе с Китаем и странами «глобального Юга», которые больше всего страдают от эскалации конфликта и поэтому ждут скорейшего мирного решения.

Сергей Строкань