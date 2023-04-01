Французские пенсионеры в международном сравнении

В марте по Франции прокатились массовые протесты, вызванные желанием правительства постепенно поднять пенсионный возраст с нынешних 62 до 64 лет. Несмотря на это, спорная реформа была принята в обход парламента. Президент Эмманюэль Макрон назвал меру «необходимой» для балансировки пенсионной системы.

Пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких среди европейских стран. Причем даже без учета многочисленных пенсионных программ со своими правилами выхода на пенсию, которые позволяют многим французам прекращать работать еще раньше.

В настоящее время наиболее распространенный возраст выхода на пенсию в странах Евросоюза — 65 лет. На фоне роста продолжительности жизни многие европейские государства проводят реформы, предусматривающие его постепенное повышение до 65 (там, где пока ниже) — 67 лет в ближайшие годы. Там, где пенсионный возраст мужчин и женщин разнится, вместе с повышением происходит постепенное сведение к одному уровню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Чехии дан возраст для мужчин и бездетных женщин, для матерей особые условия (в зависимости от количества детей)

Для Чехии дан возраст для мужчин и бездетных женщин, для матерей особые условия (в зависимости от количества детей)



Аналогичные преобразования проходят в большинстве других развитых стран мира. В России, где возраст выхода на пенсию также достаточно низкий по сравнению со многими странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пенсионная реформа была принята в 2018 году. К 2028-му пенсионный возраст будет поднят до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Исходные данные смотрите здесь.

Французы в лидерах по продолжительности жизни после выхода на пенсию...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

...а также по уровню доходов пожилого населения. Франция входит в число 16 стран ОЭСР, в которых уровень бедности среди пенсионеров ниже, чем среди населения в целом (4,4% против 8,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом по размеру государственных расходов на пенсионное обеспечение (как доля от ВВП) Франция занимает второе место среди стран Евросоюза. Этот показатель также превышает уровень большинства развитых стран (7,7% в среднем по ОЭСР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Соотношение пожилого и трудоспособного населения во Франции (38,4 на 100 чел.) также выше среднего показателя по Евросоюзу (34,8) и по ОЭСР (33,1). По прогнозам ОЭСР, к 2050 году оно превысит 50%.

Как показывают исследования, пенсионная система Франции имеет свои недочеты. В международном рейтинге Mercer CFA Institute Global Pension Index она получила среднюю оценку C+. Франция вошла в группу стран, пенсионные системы которых имеют положительные черты и одновременно недостатки, нуждающиеся в корректировке. Лучшие пенсионные системы средит 44 изученных (высшая оценка, А) — в Исландии, Нидерландах и Дании. Наименьшую оценку получили системы Аргентины, Филиппин и Таиланда. Россия в рейтинг не вошла.